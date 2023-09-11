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【可持續生活】調查：7成人認同科技和數碼化促進可持續生活

商業 15:00 2023/09/11

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消費者對可持續發展的關注和追求正日益增長，並影響他們從購物習慣到品牌忠誠度，從產品選擇到購買決定。這種消費者對可持續發展的關注和追求不僅僅是一時的趨勢，而是一種持久的價值觀轉變。越來越多的消費者認識到他們的選擇和行為對環境、社會和下一代產生的影響，因此他們希望通過自己的消費來推動積極的變革。

【旅業復甦】阿聯酋航空11月起增往返杜拜及香港直航 

阿里巴巴集團早前委託第三方機構進行獨立研究，訪問了來自亞洲、歐洲和中東14個市場的14,000多名消費者，並形成《2023年可持續發展趨勢報告》。報告發現超過三分之二（71%）的消費者認為科技和數碼化是促進更可持續生活方式的關鍵，而超過三分之一（33%）的消費者希望有應用程式能夠提供具體資訊，講述如何在生活各方面實踐可持續生活方式。

阿里巴巴集團ESG戰略負責人劉偉表示：「數碼科技是幫助個人和公司實踐可持續生活方式的寶貴工具。企業可向消費者提供更多資訊並提高消費者對綠色生活方式的實踐，從而推動消費者活出可持續的生活態度。」

半數人會優先選擇可持續產品

調研中，網購消費者過半數（53%）表示會優先購買可持續產品，尤其是來自亞洲新興市場的消費者，包括泰國（84%）、印尼（73%）和菲律賓（69%）。然而，僅48%的香港受訪消費者表示會優先購買可持續產品，比例甚至低於亞洲新興市場，反映香港各界應考慮一同加強消費者教育，推出更多可持續發展的產品，以鼓勵更多消費者投入可持續的生活方式。

調查同時向消費者了解，企業能如何鼓勵消費者採用可持續生活方式，最多香港受訪者選出的五大因素：
1）減少使用一次性塑料和包裝的產品（63%）
2）可持續產品變得更加實惠（56%）
3）更廣泛的可持續產品和服務選擇（44%）
4）回收服務變得更方便和數字化（39%）
5）更容易地接觸到具數字化的物品破損或損壞維修服務（31%）

事實上，企業在推動可持續發展擔當重要角色。67%的香港受訪者表示，現任或未來的僱主採取可持續的做法對他們來說很重要；然而，只有53%的香港受訪者認為，現任僱主在很大程度或中等程度上參與可持續發展。

劉偉續指：「作為一家數碼平台企業，阿里巴巴集團在可持續發展上坐言起行，並通過為消費者減少不便、增加更多可持續的選擇、完善供應鏈以維持成本合理等措施實現承諾。可持續消費對環境至關重要，同時也為企業乃至整個數字經濟提供長期發展的機會，為人們創造可持續的未來。」

【旅業復甦】澳洲航空運力回復近半　港人平均消費近4萬元

責任編輯：李智賢

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