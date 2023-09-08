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滙豐削回贈　加新造H按封頂息半厘　專家：料其他銀行跟隨

股樓投資 16:01 2023/09/08

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市場消息指，滙豐銀行上調新造H按封頂息率，由現時最優惠利率（P）減2.25厘，增加0.5厘，至P減1.75厘，即實際封頂息率由3.625厘，增加至4.125厘，同時大幅下調現金回贈。以500萬元貸款，分30年還款計，新造H按封頂息率為4.125厘，比上調前，每月供款將增加1,429元，即6.3%，而壓力測試月入要求則增加2,663元，即約5.6%（見下圖）。

滙豐發言人表示，作為主要市場參與者，致力確保本港按揭市場能夠健康及持續發展，故因應市場情況定期檢視按揭息率，並在需要時作出適當調整。考慮到近日香港銀行同業拆息、本行競爭力及市場價格等多項因素，所以決定調整按揭息率。 

中原按揭董事總經理王美鳳表示，銀行調整新造按揭息率後，有助紓緩息差壓力，所以相信其他銀行跟隨，又指是次銀行調整新造按揭息率設有寬限期，生效日期分別是本月18號（現樓）及30號（樓花），料不少人將趕尾班車，加快步伐申請按揭及轉按。 

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明說，大型銀行為確保息口高企時可保持利潤空間而上調H按鎖息上限，預計其他銀行或會根據自身資金成本及公司策略，跟隨調整按揭息率或相關優惠。 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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撰文 : 黃卓賢

王美鳳 經絡按揭 轉按 現金回贈 拆息 H按 加息 滙豐控股（00005）

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