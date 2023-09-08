英國周四創今年最高溫 9月料連6日破30度

英國氣象局表示，周四（7日）當地錄得最高氣溫為攝氏32.6度，為今年最高溫度。當地氣溫周五（8日）預計仍達攝氏31度，9月估計將連續6日溫度超過攝氏30度，創下同期新高。

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港人移民英國熱門地點薩里郡（Surrey）城鎮Wisley於周四，錄得最高氣溫攝氏32.6度，打破6月時創下的攝氏32.2度，成為今年當地單日最熱氣溫。

氣象局預計，周五氣溫將再次超過攝氏30度，周六（9日）最高或達攝氏33度。氣象學家帕特里奇（Simon Partridge）預料，英國炎熱天氣維持至下周日（10日），將連續6日氣溫超過攝氏30度。

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英國最近一次9月連續3日氣溫超過攝氏30度為2016年，今次連續4日已打破紀錄。帕特里奇指今年9月非史上最炎熱，估計未來數日不會打破氣溫紀錄，但高溫日數卻是往常雙倍。

英國衛生安全局（UK Health Security Agency）針對近日熱浪，已向英格蘭多數地區發出紅色警告，一直維持至下周日晚上，提醒長者及有呼吸道或心臟疾病人士需倍加留神。

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責任編輯：吳漢培