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【破紀錄黑雨】汽車在水浸中損毀能否受保？　保聯：汽車保單無排除黑雨期間保障，惟受保人要做一件事　

Hot Talk 15:06 2023/09/08

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【破紀錄黑雨】汽車在水浸中損毀能否受保？　保聯：汽車保單無排除黑雨期間保障，惟受保人要做一件事　

百年一遇的大雨下，本港懸掛黑色暴雨警告訊號的時間破紀錄，多區出現汽車在路上死火甚至幾乎沒頂的情況。究竟汽車在「極端情況」下引致損毀是否受保？其他財物在水浸中受損，物主應如何做才能索償？香港保險業聯會親解汽車保險及財物全險詳情。

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香港保險業聯會表示，除非個別保單特別列明，否則汽車保單一般並無條款排除黑色暴雨警告信號、8號或更高警告信號生效或「極端情況」存在期間的保障。不過保聯提醒投保人或司機，大部份保單條款列明，受保人須採取一切合理步驟以防受保汽車損失或損毀，以及保持受保汽車的良好狀態，而且亦要遵守保單內其他有關條款。

因水浸引致財物出現損失可索償

本港多區出現嚴重水浸，領展 （00823） 旗下黃大仙中心北館地庫更被水淹沒。保聯指，因水浸引致財物出現損失，屬於財物全險的保障範圍，建議物主的財物或貨物若因水浸造成損失，應在可行及安全的情況下盡量減低損失，例如將物件放於較高位置、或將未受損的物件搬離已浸濕的物件以減少沾濕的機會等，並保留損壞物品，以及拍照作紀錄，以便索償時作佐證。

假如大廈因水浸造成損失，例如電梯或其他公用設施受水浸波及，業主、法團和大廈管理公司應在可行及安全的情況下盡量減低損失和清理積水，亦應盡快通知保險公司，以便保險公司可以盡早安排理賠人員和公証行評估損失，將受影響時間減至最低。

相關文章：【黃大仙水浸】領展：黃大仙中心北館地庫料數天才能營業　若商戶索償會轉介至保險公司跟進

相關文章：【破紀錄黑雨│分析】港股9月遇十號風＋黑雨　港交所失去多少收入？

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編輯：陳韻妍

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