嘉湖山莊三房498萬售　呎價失守8000元大關

美聯物業湯少建表示，二手減價潮持續，區內首置客斥498萬元購天水圍嘉湖山莊635實呎戶，實用呎價失守8,000元大關。

湯少建表示，天水圍嘉湖山莊景湖居13座中層A室，實用面積635平方呎，屬三房套間隔。據悉，單位早前以510萬元放售，近月有見二手放盤減價持續，獲區內首置客議價12萬元，以498萬元承接，實用呎價約7,843元。

原業主2006年以153萬元購入單位，持貨17年，帳面轉手獲利約345萬元，升值約225%。

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