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【滙豐加H按封頂息】滙豐調高H按銷息上限　借500萬元30年、每月供款多幾多？

Hot Talk 14:35 2023/09/08

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【滙豐加H按封頂息】滙豐調高H按銷息上限　借500萬元30年、每月供款多幾多?

美息似未見頂，港元拆息（HIBOR）在高位徘徊，滙豐計劃上調H按的鎖息上限，由現時P-2.25厘，大幅增加0.5個百分點，至P-1.75厘，即實際封頂息率由3.625厘，增加至4.125厘，同時現金回贈亦會大幅下調。

以500萬元貸款額、供款30年計算，新造H按計劃為H+1.3厘，並以封頂息率計算，滙豐上調鎖息上限後，H按鎖息上限為P-1.75厘（P為5.875厘），實際封頂息率為4.125厘，每月供款將增加1,429元或6.3%，至24,232元，壓力測試增將加2,663元或5.6%，至50,634元。

料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年HIBOR一直反覆攀升，並曾創下逾15年半新高，而HIBOR已多個月維持高水平，並長期高於H按鎖息上限，兩者差距更曾多達1.5%，基於現時美國仍有通脹壓力，聯儲局年內或再加息以降低通脹，美息將繼續維持高位，港美息差或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間。

曹德明指，該銀行上調H按鎖息上限屬合適的決定，並有利維持銀行體系以及按揭市場長遠發展，其他銀行或會根據自身資金成本及公司策略，跟隨調整按揭息率或相關優惠，建議打算置業客戶根據自身負擔能力，量力而為入市。

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

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編輯：陳韻妍

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