▲ 【滙豐加按息】滙豐新造H按鎖息升到4.125厘 借500萬元供款貴幾多？其他銀行勢跟？

市場消息指，HSBC滙豐 （00005） 計劃上調新造「H按」的鎖息上限，由現時的「P-2.25厘」，大幅增加0.5厘至「P-1.75厘」。以滙豐最優惠利率（P）5.875厘計，實際封頂息率由3.625厘增加至4.125厘。滙豐同時大幅下調按揭現金回贈，由原先的2.5%至2.7%，降至最新的2%。

以500萬元貸款額、供款30年計算，新造H按計劃為H+1.3厘，並以封頂息率計算，滙豐上調鎖息上限後，H按鎖息上限為P-1.75厘，實際封頂息率為4.125厘，每月供款將增加1,429元或6.3%，至24,232元；壓力測試增將加2,663元或5.6%，至50,634元。

以9月7日（星期四）港銀同業拆息（HIBOR）計，1個月HIBOR為4.23厘，仍高於滙豐新按揭封頂息。

滙豐：調整已考慮近日HIBOR、競爭力、市場價格

滙豐發言人表示：「作為主要的市場參與者，滙豐致力確保本港的按揭市場能夠健康及持續發展。因此，本行會因應市場情況定期檢視按揭息率，並在需要時作出適當調整。考慮到近日香港銀行同業拆息、本行的競爭力及市場價格等多項因素，本行決定調整按揭息率。」

料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，今年HIBOR一直反覆攀升，並曾創下逾15年半新高，而HIBOR已多個月維持高水平，並長期高於H按鎖息上限，兩者差距更曾多達1.5厘。

基於現時美國仍有通脹壓力，聯儲局年內或再加息以降低通脹，美息將繼續維持高位，港美息差或將進一步擴寬，料HIBOR將繼續徘徊高水平一段時間。

曹德明指，該銀行上調H按鎖息上限屬合適的決定，並有利維持銀行體系以及按揭市場長遠發展，其他銀行或會根據自身資金成本及公司策略，跟隨調整按揭息率或相關優惠，建議打算置業客戶根據自身負擔能力，量力而為入市。

其他銀行或跟隨加按息

中原按揭董事總經理王美鳳表示，1個月HIBOR已連續5個月處於逾4厘水平，銀行資金成本持續有上升壓力，加上按揭現金回贈上升至高達3%至3.1%為18年來新高，銀行按揭業務難有合理利潤；相信滙豐決定上調新造按揭息率及縮減現金回贈優惠主要是紓緩資金成本上升的加息壓力。

她指，香港銀行最優惠利率P在今個加息周期累計僅加0.875厘，屬歷年加P步伐最溫和的加息周期，加P幅度不大下，銀行需要上調按揭計劃的新造按揭息率，以減輕按揭貸款方面的息率上升壓力。調整後的實際按息處於4.125厘較可紓緩息差壓力，故此，相信會有其他銀行跟隨。

王美鳳又稱，是次銀行調整新造按揭息率設有寬限期，生效日期分別是9月18日（現樓）及30日（樓花），相信會令正在有申請按揭需要的用家及正在考慮轉按的人士會加快步伐趕及尾班車，以避免獲批之按揭息率上調。

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編輯：陳韻妍