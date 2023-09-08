【AI狂潮】科幻動漫主角　化身AI提供服務

人工智能（AI）可以回答日常生活的不同問題，近日，更有日本企業將科幻動漫主角化身AI，讓動漫迷可以與角色對話。

為慶祝經典科幻動漫《玲音》（Serial Experiments Lain）播出25周年，日本企業Anique與AI語音平台「CoeFont」合作，將主角岩倉玲音化身AI，日前推出互動對話服務「AI lain」。AI lain預計開放使用6個月，現提供日、英2種語言。

文字＋語音回應 可付費解鎖個性化功能

用戶可透過文字與主角岩倉玲音對話，玲音將會以文字加語音回應。據悉，玲音起初不會露臉，但隨著對話次數增加，會逐漸變得親切，對話內容也會出現變化。而每一位使用者的對話，都會促使玲音不斷進化。

另外，若想進一步成為付費會員，用戶還能提供希望玲音記住的資訊，令對話內容變得更為個性化。

AI語音 摸擬當年動畫配音員

該科幻動漫在1998年7月播出，CoeFont表示，「AI lain」玲音發出的日語及英語聲音，都是以當年動畫配音員清水香里在1998年錄製帶製作，擬真度極高。

責任編輯：張寶燕

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