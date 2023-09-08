  • 26°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 16:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI狂潮】科幻動漫主角　化身AI提供服務

科技 15:00 2023/09/08

分享：

分享：

人工智能（AI）可以回答日常生活的不同問題，近日，更有日本企業將科幻動漫主角化身AI，讓動漫迷可以與角色對話。

為慶祝經典科幻動漫《玲音》（Serial Experiments Lain）播出25周年，日本企業Anique與AI語音平台「CoeFont」合作，將主角岩倉玲音化身AI，日前推出互動對話服務「AI lain」。AI lain預計開放使用6個月，現提供日、英2種語言。

文字＋語音回應　可付費解鎖個性化功能

用戶可透過文字與主角岩倉玲音對話，玲音將會以文字加語音回應。據悉，玲音起初不會露臉，但隨著對話次數增加，會逐漸變得親切，對話內容也會出現變化。而每一位使用者的對話，都會促使玲音不斷進化。

另外，若想進一步成為付費會員，用戶還能提供希望玲音記住的資訊，令對話內容變得更為個性化。

AI語音　摸擬當年動畫配音員

該科幻動漫在1998年7月播出，CoeFont表示，「AI lain」玲音發出的日語及英語聲音，都是以當年動畫配音員清水香里在1998年錄製帶製作，擬真度極高。

責任編輯：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips：

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
今日
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
今日
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
今日
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
今日
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬

你可能感興趣

【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
今日 10:58
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
今日 13:43
【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
今日 12:28
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
人工智能 科技產品 配音員 日本

上一篇文章

【WhatsApp騙案】防範WhatsApp帳戶遭盜用　5大方法減風險

下一篇文章

【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開發」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Windows更新】舊版本Windows 11下月停止支援　微軟籲用戶盡快升級
【Windows更新】舊版本Windows 11下月停止支援　微軟籲用戶盡快升級
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【Samsung摺機】Samsung聯乘Thom Browne　推特別版Galaxy Z Fold5
【Samsung摺機】Samsung聯乘Thom Browne　推特別版Galaxy Z Fold5
【Dyson新店】Dyson科研美髮體驗店登陸中環　獨家預售玄金黑色美髮產品
【Dyson新店】Dyson科研美髮體驗店登陸中環　獨家預售玄金黑色美髮產品
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款