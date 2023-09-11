【億萬富豪】馬斯克自爆前女友生下第3胎 子女數目增加至11名

特斯拉創辦人Elon Musk近日在即將出版的個人自傳當中自爆與前女友的第3子已經出生，該孩子被取名「Techno Mechanicus」，意思為「電子音樂機械」，除了馬斯克與前女友Grimes的3名子女之外，馬斯克亦與前妻生下6子，其中長子在10週大時去世，而他旗下公司的一名女主管，亦在2021年也與他生下一對雙胞胎。

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除了Elon Musk之外，其77歲老父親Errol Musk的故事亦不遑多讓，據了解，Errol Musk在去年才剛剛與與小41歲的繼女Jana Bezuidenhout生下了第二個孩子，因而被廣泛批評。Errol Musk更曾表示：「人類在世上的使命，就是要繁衍生命。」。

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撰文：鄭日棱