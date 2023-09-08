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【互聯網數據】Sensor Tower：8月共40中國手遊商打入全球百大收入榜　合計吸金20.7億美元

股市 14:03 2023/09/08

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【互聯網數據】Sensor Tower：8月共40中國手遊商打入全球百大收入榜　合計吸金20.7億美元

市場研究機構Sensor Tower發表報告指，8月共40個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金20.7億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入39.3%。

隨著8月9日1.2下半部分抽獎池以及8月30日1.3上半抽獎池的推出，米哈遊《崩壞：星穹鐵道》8月收入按月增長 29%。同時，米哈遊《原神》4.0楓丹版本上半抽獎池也於8月16日上線。在這兩款遊戲的帶動下，米哈遊移動端8月收入按月增長16.7%，使得全球手遊發行商收入榜前三再度被中國廠商包攬，分別是騰訊遊戲 （00700） 、網易遊戲（ 09999）和米哈遊。

8月增長幅度最高的頭部廠商當屬嗶哩嗶哩 （09626） ，隨著國服7週年活動開啟，《命運-冠位指定》上月收入按月增長750%，是2022年以來收入最高的月份。同時， 《閃耀！優俊少女》在8月30日公測當天躋身中國iPhone手遊暢銷榜前十。加上8月10日推出的異世界幻想史詩手遊《千年之旅》，8月嗶哩嗶哩手遊收入按月激增285%，重回發行商收入榜第24名。

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記者：李哲毅

港股 騰訊控股（00700） 網易－S（09999） 嗶哩嗶哩—SW（09626）
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