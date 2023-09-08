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【美元走勢】人民幣逼16年低、日圓年內最弱　滙豐：美元王者歸來、升至2024年

宏觀解讀 15:37 2023/09/08

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【美元走勢】滙豐：美元王者歸來　預計美元一直升至2024年

美國經濟數據展現韌性，聯儲局加息預期未熄滅，美元強勢愈見明顯，美匯指數升回6個月高位。在岸人民幣（CNY）跌至16年低位，人民幣今日再貶200基點，見7.3488，為16年低位；日圓（JPY）跌至10個月低，貶13基點至147.39。以港元計價，每百港元最新兌93.69人民幣，每百日圓兌5.29算。

滙豐最新分析，因應全球經濟前景疲弱下，變改美元預測，預計美元在2024年繼續上升。滙豐策略師在報告中指，因歐洲和中國經濟增長放緩，壓抑風險情緒並推動與美國經濟相關的資產需求，美元應會上升。

滙豐指，「王者美元」已捲土重來，其主導地位可能會持續更長時間。隨著緊縮政策開始發揮作用，全球增長前景不穩，應會進一步利好美元表現。

過去一個月，每個主要貨幣都兌美元下跌，其中人民幣和印度盧比等新興市場重量級貨幣，跌至接近紀錄低位。

滙豐認為，即使全球前景變得黯淡，美國看起來也相對更具吸引力，加上美元能夠承受儲局的任何寬鬆政策周期，預期歐元於明年第一季度兌美元將跌至1.03，相對此前的估計為1.15。日圓跌至148，相對此前估計為132。

【日圓走勢】摩通︰日圓跌勢尚未結束　今年可能跌至152　明年見155、兌港元見5算

【美元走勢】高盛：三大原因料今年美元下行趨勢溫和

責任編輯：梁浩碩

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