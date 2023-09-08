  • 25°C
香港時間 : 2023908日 (週五) 15:00
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北韓首核攻擊潛艇下水 南韓料無法正常服役

環球政治 14:32 2023/09/08

分享：

分享：

北韓周五（8日）宣布，首艘核攻擊潛艇「金君玉英雄號」正式下水，領袖金正恩連同多位高層早前參加下水儀式。南韓軍方研判，北韓的第一艘核攻擊潛艇無法正常運作。

金正恩將訪俄晤普京 料商討軍援換先進技術 【下一頁】

朝中社報稱，「金君玉英雄號」於周三（6日）舉行下水儀式。金正恩致辭時表示，核攻擊潛艇為過去多年來一直被視作侵略象徵，如今已成為讓敵人恐懼的北韓自主力量。

金正恩強調，北韓海軍核武化刻不容緩，應加快步伐向海軍交付搭載戰術核武艦艇，讓海軍圓滿執行戰略使命。

點擊圖片放大
+7
+6

南韓增加育兒津貼 每月升至近6000元 【下一頁】

南韓韓聯社引述聯合參謀本部消息人士，指軍方研判後認為，北韓新下水的核攻擊潛艇似乎為搭載導彈改裝以擴大空間，但相信無法正常運作。

有關人士更表示，南韓軍方利用聯合監視偵察裝備及美國提前監視北韓的潛艇下水等活動，繼續保持戒備狀態，美韓亦持續關注北韓新核攻擊潛艇動向。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

南韓教師陷心理健康危機潮 教育系統恐崩潰
2023/09/05
南韓教師陷心理健康危機潮 教育系統恐崩潰
南韓抽驗韓海域 指海水放射物濃度遠低於世衛標準
2023/08/28
南韓抽驗韓海域 指海水放射物濃度遠低於世衛標準
大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
2023/08/24
大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡
2023/08/24
南韓漁業因核廢水排海蒙陰霾 海鮮銷量慘淡
南韓大學生闖日使館抗議核廢水排海 警方拘捕多人
2023/08/24
南韓大學生闖日使館抗議核廢水排海 警方拘捕多人

你可能感興趣

南韓教師陷心理健康危機潮 教育系統恐崩潰
14:41 2023/09/05
南韓教師陷心理健康危機潮 教育系統恐崩潰
南韓抽驗韓海域 指海水放射物濃度遠低於世衛標準
13:22 2023/08/28
南韓抽驗韓海域 指海水放射物濃度遠低於世衛標準
大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
16:45 2023/08/24
大韓航空度乘客體重一周 稱改善飛行安全
地緣政治 軍事 國防 北韓 金正恩 潛艇 核武 海軍 南韓
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美殺人犯用特技瞬間越獄 8秒不見人影（有片）
美殺人犯用特技瞬間越獄 8秒不見人影（有片）
英8月平均樓價跌4.6% 創2009年後最大跌幅
英8月平均樓價跌4.6% 創2009年後最大跌幅
印度消費者市場勢成全球第3大 2027年升至僅次中美
印度消費者市場勢成全球第3大 2027年升至僅次中美
【俄烏戰爭】馬斯克曾下令關閉Starlink 阻烏攻克里米亞
【俄烏戰爭】馬斯克曾下令關閉Starlink 阻烏攻克里米亞
F1車手辛斯意大利站奪亞軍 同日失421萬名錶當街追賊
F1車手辛斯意大利站奪亞軍 同日失421萬名錶當街追賊
【俄烏戰爭】馬斯克被指阻烏攻克里米亞 烏望更多被俄拐走兒童回國（持續更新）
【俄烏戰爭】馬斯克被指阻烏攻克里米亞 烏望更多被俄拐走兒童回國（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款