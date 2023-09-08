北韓首核攻擊潛艇下水 南韓料無法正常服役

北韓周五（8日）宣布，首艘核攻擊潛艇「金君玉英雄號」正式下水，領袖金正恩連同多位高層早前參加下水儀式。南韓軍方研判，北韓的第一艘核攻擊潛艇無法正常運作。

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朝中社報稱，「金君玉英雄號」於周三（6日）舉行下水儀式。金正恩致辭時表示，核攻擊潛艇為過去多年來一直被視作侵略象徵，如今已成為讓敵人恐懼的北韓自主力量。

金正恩強調，北韓海軍核武化刻不容緩，應加快步伐向海軍交付搭載戰術核武艦艇，讓海軍圓滿執行戰略使命。

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南韓韓聯社引述聯合參謀本部消息人士，指軍方研判後認為，北韓新下水的核攻擊潛艇似乎為搭載導彈改裝以擴大空間，但相信無法正常運作。

有關人士更表示，南韓軍方利用聯合監視偵察裝備及美國提前監視北韓的潛艇下水等活動，繼續保持戒備狀態，美韓亦持續關注北韓新核攻擊潛艇動向。

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責任編輯：吳漢培