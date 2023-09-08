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【黃大仙水浸】領展：黃大仙中心北館地庫料數天才能營業　若商戶索償會轉介至保險公司跟進

股市 13:20 2023/09/08

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【黃大仙水浸】領展：黃大仙中心北館地庫料數天才能營業　若商戶索償會轉介至保險公司跟進

本港出現罕見暴雨，黑雨警告訊號維持時間破紀錄，政府更頒布「極端情況」公告，當中黃大仙更是重災區之一。黃大仙港鐵站周四晚上嚴重水浸，位於黃大仙港鐵站旁的黃大仙中心北館更被大量雨水湧入，地下全層水浸及腰，情況相當誇張。

領展：確認黃大仙中心無人失蹤或受傷

負責管理黃大仙中心北館的領展 （00823） 向本報表示，領展十分關注豪雨對黃大仙中心北館造成的影響，會配合政府部門的行動，確保商戶和居民的安全，而黃大仙中心北館地庫出現水浸時，商場管理人員已即時聯絡地庫所有租戶，同時通知消防人員搜救，已確認沒有人失蹤或受傷，除「黃大仙中心北館地庫外，其他領展商場和鮮活市場均照常營業」。

「在積水被抽走後，領展及商戶將點算損失，預計該地庫樓層的商戶可能需要幾天時間才能恢復營業，對於受影響的商戶，領展會保持緊密溝通，協助善後，若有商戶提出索償，會將個案轉介至保險公司跟進。」

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大量雨水由高地向下湧入商場地庫

領展指，據目測所見，場內出現水浸主要由於大量雨水由高地向下湧入商場地庫所致，現時黃大仙中心北館的地庫LG層正在封閉，其他樓層未受影響，商戶今日可自行決定是否開門營業。

領展稱，黃大仙中心北館地庫以上所有樓層均正常運作，商場的服務供應商現正在商場內以抽水車將地庫積水抽走，並搶修必要的設施，期望可盡快恢復該樓層的營運。

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