俄羅斯加入AI競爭 普京支持開發與研究

俄羅斯政府周四（7日）公開文件，總統普京（Vladimir Putin）下令要求俄國加強開發與研究人工智能（AI），投身全球AI領域競爭行列。

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克里姆林宮發布的文件中，普京指示政府為支持AI研發採取確切行動，安排在聯邦資金中分配年度撥款等措施，希望加速俄國國內的AI發展。

指令明確列出需要關注的AI研究領域，普京首先要求加強完善機器學習演算法（machine learning algorithms），其次點出創建大型語言模型的重要。

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同時，普京促請國營企業加入，協助俄國發展AI技術。他鼓勵俄國國企發展超級電腦，政府將為支持建立高效能電腦系統的企業提供援助。

普京曾多次強調，俄羅斯需要達成「科技自主」。自從俄烏戰爭爆發後，西方各大企業紛紛宣布退休俄羅斯市場，西方國家亦向俄羅斯發起各項制裁，使俄國失去包括芯片等部分重要電腦元件供應。

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責任編輯：吳漢培