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【華為搶閘】迎戰Apple新iPhone？　華為新機突然「未發布先開售」

科技 13:43 2023/09/08

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香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，華為是次採用突襲式推出多款新手機，可能想趕於新iPhone 15推出前，搶攻市場。

華為低調推出新手機Mate 60 Pro、Mate 60 Pro＋、新摺機Mate X，採取「未發布先開售」突襲式銷售策略，加上採用芯片及網絡制式未有註明，引發市場高度關注。

據香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，正常情況下，華為多款新智能手機估計原本會逐部推出，「生產線亦未必趕得及做這麼多款手機」，怎料在國內銷情超前預期，於是出現是次突發情況。

另加上距離Apple將於下周香港時間9月13日（下周三）凌晨一點舉行發布會，預計推出iPhone 15系列。方保僑認為，華為是次採用策略，亦可能想趕於新iPhone 15推出前，搶攻市場。

【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5

【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬

盼於內地市場乘勝追擊　趁iPhone發布前搶客

雖然，他指出「iPhone多年來已形成獨特的生態鏈，其他品牌亦難以對其造成很大衝擊。」惟華為或有見今批新機的銷情超出預期，藉此在目前仍然供不應求的內地市場乘勝追擊，盡快出貨。

而且，近日有外電消息報道，中國可能將禁止使用iPhone的要求擴大至政府機構及國有企業，因此估計：「這些因素或多或少會對華為有一些幫助。」

記者：張寶燕

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，想了解更多這款新手機，即睇記者實測：

專題影片
【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試

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