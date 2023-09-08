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【AI人工智能】馬斯克、黃仁勳等打入時代AI百大最具影響力人物　僅一個中資科網公司舵手上榜

股市 12:36 2023/09/08

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美國《時代TIME》周刊發布首屆「全球人工智能（AI）領域100大最具影響力人物」，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、Open AI行政總裁Sam Altman、英偉達Nvidia（美：NVDA）行政總裁黃仁勳等，而百度 （09888） 創始人、董事長兼首席執行官李彥宏為唯一上榜的中資科網公司舵手。

百大AI人物分為四大類，分別有「領導者」、「創新者」、「塑造者」及「思想家」。時代周刊表示，這百大AI人物在很多方面都是推動AI發展及未來的推手。

利用人工智能解決部分巨大的挑戰

《時代》周刊行政總裁表示，各個AI驅動者利用科技，令全球變得更安全及更美好，大家可以利用人工智能解決部分巨大的挑戰。

其他上榜名單包括Google母企Alphabet（美：GOOG）前行政總裁施密特（Eric Schmidt）、Salesforce（美：CRM）行政總裁Clara Shih等。

AI百大影響力人物完整名單

相關文章：【人工智能】內地公布首批8個AI大模型名單：百度、商湯、字節跳動　阿里巴巴落空

相關文章：【AI浪潮】內地8月15日起實施《生成式人工智能服務管理暫行辦法》　明確訓練數據處理活動和數據標註等要求

ET財智Talk
【ET財智Talk】 美股「9月魔咒」會否應驗？高富金融梁偉民分析後市走勢及部署攻略

編輯：陳韻妍

美股 百度集團—SW（09888） 科技產品 馬斯克 李彥宏 Tesla Google 人工智能 NVIDIA Alphabet
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