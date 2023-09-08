【AI人工智能】馬斯克、黃仁勳等打入時代AI百大最具影響力人物　僅一個中資科網公司舵手上榜

美國《時代TIME》周刊發布首屆「全球人工智能（AI）領域100大最具影響力人物」，Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）、Open AI行政總裁Sam Altman、英偉達Nvidia（美：NVDA）行政總裁黃仁勳等，而百度 （09888） 創始人、董事長兼首席執行官李彥宏為唯一上榜的中資科網公司舵手。

百大AI人物分為四大類，分別有「領導者」、「創新者」、「塑造者」及「思想家」。時代周刊表示，這百大AI人物在很多方面都是推動AI發展及未來的推手。

利用人工智能解決部分巨大的挑戰

《時代》周刊行政總裁表示，各個AI驅動者利用科技，令全球變得更安全及更美好，大家可以利用人工智能解決部分巨大的挑戰。

其他上榜名單包括Google母企Alphabet（美：GOOG）前行政總裁施密特（Eric Schmidt）、Salesforce（美：CRM）行政總裁Clara Shih等。

AI百大影響力人物完整名單

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編輯：陳韻妍