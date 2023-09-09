【運動科技】港產運動App藉AI+動作捕捉　監測用家改善健身姿勢

▲ 用戶只要透過在程式做運動並計算出汗量，就可賺取遊戲代幣Sweat Coins，其後再兌換不同與運動相關的禮品、參加運動課程等。

一場新冠疫情，喚起了大眾對健康的重視，也了解到做運動的好處。但俗語有云：「萬事起頭難」，要開始養成做運動的習慣，對不少人而言，仍是相當困難的事。為激勵市民大眾開始恒常運動，有運動科技公司就研發Web3平台，引入人工智能（AI）及動作捕捉（Motion Capture）技術監測用戶進行各種健身動作，並且以「汗水換獎賞」作誘因，讓用戶賺取遊戲貨幣兌換實體禮品。

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過去10年全球的運動趨勢不斷在轉變。尤其在疫情爆發後，科技導入到運動領域，大幅加速了健身和運動行業的革新。

運動科技公司GYMetaverse營銷總監徐浩（Tayson）日前接受訪問時提到，科技結合運動能營造出許多不同形態應用，讓普羅大眾更容易進行運動鍛鍊及消閒。「以往只能在運動場或健身室做運動，現時每人只需要一部手機，就可以隨時隨地進行體能鍛鍊。」他相信，門檻降低，自然就可以更加吸引到人去做運動。

▲ Gymetaverse營銷總監徐浩表示，希望借助各種科技技術，鼓勵港人培養做運動的習慣。（曾曉汶攝）

但作為運動愛好者的Tayson補充，理解要踏出第一步，開始培養做運動的習慣，絕對是極度困難的事，

尤其現時許多健身室，都需要用戶簽署長期合約，弄得許多人都會因此而卻步。

而且就算過了第一關，其後要堅持運動也絕不容易。所以更希望能夠借助科技的協助，來鼓勵各個年齡層人士去培養運動習慣。

使用方法 與「亞洲萬里通」相類似

因此，GYMetaverse去年成立後，便決定針對市場相關需求，投資1億元研發Web3互動健康管理平台Live4Well。該平台可分成兩部分，其中一部分是提供各項健身任務，並利用AI及動作捕捉技術量度人體肢體動作，幫助用戶改善運動姿勢。

▲ Live4Well將於10月推出NFT通行證「VIV Pass」及其配套的手機應用程式。（受訪者提供截圖）

Tayson表示，目前已採用數千條短片來訓練AI，但他強調這只是「kick start」（開始），現時仍不斷加入新片段作訓練，為求令捕捉技術及辨識更快、更準確。

至於另外一部分，便是平台商城。Tayson解釋，使用方法與「亞洲萬里通」的相類似，但就是以「汗水換獎賞Sweat and Earn」，用戶只要透過在程式做運動並計算出汗量，就可賺取遊戲代幣Sweat Coins，再轉換成該企自家加密貨幣L4W，便可兌換不同與運動相關的禮品、參加運動課程等。

研NFT通行證 方便健身室試堂

與此同時，該企也以區塊鏈技術開發NFT通行證「VIV Pass」，接通全港超過200間健身室，意味着用家毋須簽署長期合約，也可隨時到Live4Well合作夥伴旗下任何一間健身室試堂，如Anytime Fitness、24/7 Fitness等，「當整件事沒那麼『困身』，民眾對做運動的接納程度都會上升。」

不過提起Web3，不少人的第一印象便會聯想到貨幣炒賣等爭議。Tayson就坦承，該企內部也曾為此而感到憂慮，害怕外界會將品牌與相關問題扯上關係，加上日前香港虛擬資產交易新規管措施，在處理相關情況也會更小心。

Tayson透露，目前遊戲貨幣和L4W暫不會在任何虛擬貨幣交易所上架，也無法轉換成主流虛擬貨幣。他再三強調，該企目的是做實事，透過借用Web3技術來增加平台價值，從而鼓勵普羅大眾多做運動，而並非作炒賣。

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記者：曾曉汶

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