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【英國王室】查理斯悼亡母 英女王離世一周年

環球社會熱點 12:13 2023/09/08

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已故英女王（Queen Elizabeth）於去年9月8日離世，英王查理斯三世（King Charles III）周五（8日）發出聲明悼念亡母，同時感謝民眾去年向自己及王后卡米拉（Queen Camilla）展示的愛護及支持。

英國或為英女王立紀念碑 賀100歲冥壽 【下一頁】

查理斯在英女王離世的巴爾莫勒爾城堡（Balmoral Castle）錄製聲明，當中他回憶亡母長年統治下展示的愛意﹑為公眾服務的奉獻及對所有人的意義。

查理斯亦感謝大眾，在英女王去年離世及自己繼位後，在一年內向他及卡米拉展不的支持及愛護，承諾會繼續盡力完成自身責任。

王儲威廉王子夫婦（Prince and Princess of Wales）預計，將在周五現身威爾士西部的聖戴維斯教堂，參加教會的悼念已故英女王特別活動。

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「鐵娘子」戴卓爾夫人獨懼英女王一人 見面前靠做一事壯膽 【下一頁】

首相辛偉誠（Rishi Sunak）亦有悼念英女王，稱對方機智敏銳，隨她離開英國一年後，她對英國的貢獻愈顯偉大。辛偉誠憶及與英女王會面，稱對方十分有智慧，展示無比溫暖及優雅。

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）亦表示，英女王與英國大眾擁有特別聯繫，雙方關係建基於英女王對英國的服務，團結英國整體及全體民眾。

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責任編輯：吳漢培

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