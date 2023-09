【英國王室】查理斯悼亡母 英女王離世一周年

已故英女王(Queen Elizabeth)於去年9月8日離世,英王查理斯三世(King Charles III)周五(8日)發出聲明悼念亡母,同時感謝民眾去年向自己及王后卡米拉(Queen Camilla)展示的愛護及支持。

查理斯在英女王離世的巴爾莫勒爾城堡(Balmoral Castle)錄製聲明,當中他回憶亡母長年統治下展示的愛意﹑為公眾服務的奉獻及對所有人的意義。

查理斯亦感謝大眾,在英女王去年離世及自己繼位後,在一年內向他及卡米拉展不的支持及愛護,承諾會繼續盡力完成自身責任。

王儲威廉王子夫婦(Prince and Princess of Wales)預計,將在周五現身威爾士西部的聖戴維斯教堂,參加教會的悼念已故英女王特別活動。

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.



I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0