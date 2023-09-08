【破紀錄黑雨│分析】港股9月遇十號風＋黑雨　港交所失去多少收入？

▲ 【破紀錄黑雨│分析】港股遇十號風＋黑雨 港交所失去多少收入？

正當港府研究如何促進股票市場流動性之際，港股連續兩個星期五「休市」，繼上星期五（9月1日）因十號颶風「蘇拉」襲港全日停市後，今星期五（9月8日）又因黑色暴雨警告加上極端情況生效，再次全日停市，9月至今短短6個交易日，已停市兩日。

恒指公司日前發表網誌，指今年首8個月，香港股市日均成交額為1120億元，按年下跌12%。若按此日均成交額計算，意味港股9月已損失2240億元成交額。

粗略代表港交所少收了2500萬收入

港交所 （00388） 現時向買賣雙方收取交易所交易費0.00565%，但會向ETP證券莊家交易有豁免率。以港股少了2240億元成交計，粗略代表港交所少收了2500萬收入。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

不過，港股停市不止影響港股、輪證成交，期貨期權市場同樣受影響，而且滬深港通暫停，港交所無法從北向交易分成內地交易所經手費，以期貨期權年內成交穩定、北向通日均交易規模以千億計，影響不庸少看。

氣候暖化下 極端天氣將更常見

從港交所上半年交易費及交易系統使用費收入資料，以期內現貨、期貨市場交易日數120日和129日計，港股一日交易費相關收入可達2174萬元，停市兩日就有「流失」4300萬元交易費用，尚未計及對結算系統收費的影響。

外界普遍相信，隨著氣候暖化，極端天氣將變得更常見，港交所製訂極端天氣交易安排的金錢誘因也愈來愈大？

相關文章：【港股市況】黑色暴雨警告+極端情況生效 全日暫停交易、恒指黑期跌約185點（不斷更新）

相關文章：【中國市場】今年新興市場（中國除外）股票基金發行量創新高 策略師：排除中國是今年來最成功策略

記者：麥德銘