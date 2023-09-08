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【破紀錄黑雨│分析】港股9月遇十號風＋黑雨　港交所失去多少收入？

股市 12:07 2023/09/08

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【破紀錄黑雨│分析】港股遇十號風＋黑雨　港交所失去多少收入？

正當港府研究如何促進股票市場流動性之際，港股連續兩個星期五「休市」，繼上星期五（9月1日）因十號颶風「蘇拉」襲港全日停市後，今星期五（9月8日）又因黑色暴雨警告加上極端情況生效，再次全日停市，9月至今短短6個交易日，已停市兩日。

極端情況至少維持至下午6時（不斷更新）【下一頁】

恒指公司日前發表網誌，指今年首8個月，香港股市日均成交額為1120億元，按年下跌12%。若按此日均成交額計算，意味港股9月已損失2240億元成交額。

粗略代表港交所少收了2500萬收入

港交所 （00388） 現時向買賣雙方收取交易所交易費0.00565%，但會向ETP證券莊家交易有豁免率。以港股少了2240億元成交計，粗略代表港交所少收了2500萬收入。

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不過，港股停市不止影響港股、輪證成交，期貨期權市場同樣受影響，而且滬深港通暫停，港交所無法從北向交易分成內地交易所經手費，以期貨期權年內成交穩定、北向通日均交易規模以千億計，影響不庸少看。

氣候暖化下　極端天氣將更常見

從港交所上半年交易費及交易系統使用費收入資料，以期內現貨、期貨市場交易日數120日和129日計，港股一日交易費相關收入可達2174萬元，停市兩日就有「流失」4300萬元交易費用，尚未計及對結算系統收費的影響。 

外界普遍相信，隨著氣候暖化，極端天氣將變得更常見，港交所製訂極端天氣交易安排的金錢誘因也愈來愈大？

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記者：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 成交 極端天氣 期權 期貨 天氣 市場交易 深港通
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