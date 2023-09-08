【裝修設計】80後獨居屋主豪花70萬 打造無印風格日系家居

家居愈簡單愈舒適，不過要簡約亦大有學問。今期「精明裝修」介紹的是位於荃灣萬景峰的一人自住單位，實用面積約507平方呎。業主鍾情日式無印風格，無印風格講求自然簡約，不過簡約不代表支出少，為了達到這樣的效果，業主豪花70萬元大規模裝修，打造日系風的家居，當中清拆舊裝修已花去約43萬元。

踏入單位，設計師為了營造日系風格，採用白色、米色及木質家具為主，地板則為米黃色，再配襯黃燈，營造溫馨又簡約的感覺。設計師亦採用日式和紙做趟窗，牆身使用硅藻土以營造日系風。門口位置的大型牆身櫃以白色及木色為主，再加上滲光令整體更舒服。再配以木色的飯枱，即使一個人居住亦有家感覺，客廳位置設計師利用落地大玻璃窗的優勢，可以更大限度的讓自然光灑入室內，同時亦能欣賞到城市美景。

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責任編輯：陳玉蓮