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【創業兵團】建築設計師日本回流　盼將創意文化帶回「家」　為本地建築設計界出一分力

10:00 2023/09/10

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世建築設計事務所創辦人翁世俊表示，希望能透過硏究和對感官歷史與記憶的理解，以創新的空間設計，回應當代建成環境的需要。

在現今世紀，不少人才都嚮往能夠外出闖蕩，總希望能在香港以外的市場發展。但與此同時，也有設計人才因心繫香港，決定放棄在日本建築設計公司設計總監一職，將在以往闖蕩世界時所吸納的創意點子以及理論文化帶回來，從零開始重新出發，自立門戶，為本地建築設計界出一分力。

【本土設計】建築師棄穩定收入自立門戶　突破常規打響名堂

【香港之光】港產發明家藉創意天賦　解決生活日常問題揚威海外

曾獲得《透視雜誌》「Perspective：40 Under 40 Awards」獎項（即設計界重要賽事之一的亞洲年輕設計師獎項）的香港建築師翁世俊，在2008年香港大學獲得建築學碩士學位後，便加入了本地建築師事務所工作。

他提到，當年有幸能夠接觸即參與許多不同國家的建築項目，如：韓國釜山歌劇院國際競賽、巴西科學博物館競賽、橫琴綜合發展區規劃方案等，令他眼界大開，「原來世界很大，每個地方的建築風格都大不同。」所以他與不少年輕人一樣，萌生希望趁年輕能夠多外出闖闖的念頭，「對於建築設計師來說，『眼界』很重要，要多了解世界發生的變化，才會有更多創新想法。」他認為，開拓視野的最佳途徑，就是親身飛往世界不同地方體驗。

日本人對建築文化價值重視　烙印心裡

因此，在該企打工約5年後，翁世俊便前往日本，體驗其他地方的文化。他透露，當時於日本設計公司TDSTUDIO津島建築設計事務所擔任設計總監（Design Director），參與設計幼兒園、⻑者住屋、美術館等項⽬。在工作過程中，他了解到日本建築師和客戶對當地建築文化價值的重視，「設計需要現代化的同時，也不會忽視傳統，為求能夠對人民或地方歷史作出回應。」而這種建築設計手法，深深烙印在翁世俊心裡，也促成他到達人生另一個分水嶺時，決定回港創業的原因之一。

翁世俊憶述，2019年開始思考自身的發展路向，

畢竟香港是我土生土長的地方，我希望能夠趁機會將過往學習到的經驗和技巧，帶回我的家融會貫通，為自己的家出一分力。

他解釋，香港有許多歷史傳統文化建築值得關注，盼能透過創新設計，來將這些文化延續下去。所以他決心辭去日本工作，回港自立門戶，創辦「世建築設計事務所（Studio of SAI）」，由零開始重新做起。

化身創業者　摸著石頭過河

不過，由打工仔身份轉身成為創業者，對於建築設計師出身的翁世俊而言，挑戰甚大，他笑指，以前在公司打工，可以只專注於設計，沒有太多額外的煩惱，「現時雖然團隊有5人，但其實所有事情我都會親自處理，要兼顧行政、財務到與客戶商討合作等，這都是我以往較少接觸的範疇。」因此現時只能摸著石頭過河，慢慢學習。

他另指，幸好獲得在參與設計創業培育計劃（DIP）時獲得的資助，除了能夠協助聘請實習同事，也有工作室能夠工作，確實解決了部份煩惱。

翁世俊補充，也感恩這些職涯路途上的砂石，反而令他學到及成長許多，甚至讓天生不擅辭令的他，溝通技巧也不斷蛻變，「以前在設計事務所打工，可能只是跟隨要求去做就好。但現時我也學懂了要爭取堅持自己設計的理念，但同時也要懂得妥協。」他直言，現時能夠有自主權，並讓他發揮創意，已相當滿足。

他期盼能用自身能力來影響更多人，增強市民大眾參與城市規劃和建築設計的興趣和意識，合力將香港建造具地⽅性、尊重傳統及包容集體意向的城市空間。

市場競爭激烈　小型企業如何突圍？

惟事實上，香港近年不少大型項目，都交由國際和本地知名的建築設計公司負責。新晉的中小型設計公司，要打入市場，甚至突圍而出，頗為不易。

翁世俊提到，香港建築設計市場發展其實相當成熟，市面上已有許多地位穩固的大型企業，不少發展商如果需要建築設計，都會先選擇他們。他也坦承，理解他們對新晉設計師的疑慮，

畢竟在香港這個商業社會，要他們Take risk（冒險）相信未合作過的對象，確實有些風險。

所以翁世俊現時計畫先從設計藝術裝置、參與不同的比賽入手，先打好基礎，「當更多人了解我們的品牌設計理念，獲得更多人的認可，自然就能夠突圍。」而日前該企就在香港年度大型deTour設計節當中，展示出一個巨型夾公仔機，讓普羅大眾可以透過夾公仔機嘗試建設一個城市，而這種兒時回憶的裝置藝術，不但能夠加強品牌與公眾的互動，也讓公眾在遊玩的過程中加深對城市設計的了解和關注。而這個巨型夾公仔機裝置，近日更獲得美國Architizer A+設計大獎。

點擊圖片放大

除此之外，該企去年也在中環天星碼頭設置了藝術裝置，利用現有的玻璃牆，印上對香港未來的想像以及過往城市記憶，同時也留出一定的空間供遊客在上面畫畫。翁世俊表示，希望透過這種具互動性的壁畫裝置，激發人們對未來香港建築環境的想像和討論。

記者：曾曉汶

【香港之光】走過荊棘路　香港本土設計師進軍巴黎時裝周

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