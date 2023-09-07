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【黑雨上班記】致黑雨仍要上班的香港打工仔 葉經理：黑雨須如常上班

理財智慧 18:00 2023/09/07

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在香港這個繁忙的都市，每當黑雨來臨，街道上的行人匆匆忙忙撐起雨傘，尋找避雨的地方。然而，這次的暴雨即使有雨傘仍然無法逃避。經歷過昨晚的黑雨，有人全身濕透，困在地鐵，零晨才能回家。今早，另一部分打工仔，他們不得不穿越風雨，堅守崗位，繼續工作。

在討論區中，有一張截圖，看完不禁令人感到難過。
內容大要: 葉經理：黑雨須如常上班 ! 

點擊圖片放大

這句話讓在風雨中上班的打工仔不禁有點感慨，黑雨的到來，意味著道路濕滑、交通繁忙，甚至可能帶來危險。香港昨天晚的情況相信讀者們都在網上看到很多，但打工仔今早仍然要出門上班，穿越風雨前行，在路上被經理提點記得返工，打工仔回應 : 返緊嚟，在返工的路上相信不少打工仔都已經身心疲憊。


今早你哋你又點返到公司呢 ? 


有市民表示，自己是醫護人員故此即使天氣惡劣亦必須上班，幸好部分港鐵綫仍然行駛，不過今天上班的路仍然希阻礙，較平時多出半小時。

另一邊，在九龍塘站，由於站內部分地方因水浸需要圍封，有趕返工的市民未能轉乘觀塘綫上班，要轉的士亦不容易有，故此只好等。亦有打工仔表示，由於今次黑雨太突然，公司雖然有在家工作的安排，但由於無帶電腦回家，故此需要回辦公室，雖然擔心安全問題，但唔想扣假唯有返公司。

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責任編輯：陳玉蓮

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