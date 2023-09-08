【香港黑雨水浸】暴雨及黑雨下 水浸車輛 買咗第三者保險係無得賠 ! 買咗全保 都要睇你有幾多墊底費 ! 今次真係「暴雨的教訓」 (即睇保險人點講)

昨晚黑雨下出現豪雨及暴雨，各區商場、馬路及停車場等都水浸。在黑雨警告期間，大雨導致道路積水，進而影響車輛行駛，更嚴重是不少車輛水浸，許多車主都會擔心他們的車輛受損的情況，更重要的當然是保險到底有無得賠呢 ?

萬事保險代理服務助理副總裁許志明表示，車保一般只有兩個方案，一個是基本的第三者保險，不過今次水浸事件是無得賠，因為該保險只保第三者，而車輛本身是不受保的。另一方面，若有買全保的客人，以今次為例，車輛水浸後車主的維修費用或更換零件等都可以得到保障。賠償金額方面則視乎車主購買的保額，部分車主或需要自付一定金額。例如是次水浸後維修費用是10萬元，而車主的保單墊底費為1萬元，保險公司便會支付9萬元，持有人需要自付1萬元。

是否能夠獲得賠償取決於具體的保險條款和保險公司的政策。有些保險公司可能會對車輛水淹沒的情況提供賠償，但也有可能有一些限制和條件。例如，保險公司可能要求車主在發生事故後立即通知他們，或者要求提供相關的文件和證據。因此，車主應該仔細閱讀自己的保險合同，並與保險公司溝通，以確定他們的權益和賠償範圍。

此外，如果車主認為造成車輛受損的責任在其他方面，例如道路排水系統的問題或其他人的疏忽，他們可能有權向相關當局提出索賠。然而，這需要進一步的調查和證據來證明責任歸屬。最後，對於車主而言，預防總是比治療更好。在豪雨和暴雨天氣下，車主可以考慮避免行駛或尋找安全的停車場。

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責任編輯：陳玉蓮