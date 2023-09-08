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【券商點睇】行業競爭程度超預期 澳優目標價被降至4.23元

股樓投資 11:33 2023/09/08

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海通國際報告指，澳優（01717）上半年收入符合預期，但利潤略低於預期。期內，公司收入約35.1億元（人民幣，下同），按年減少3.7%，純利為1.85億元，減少10.3%。其中，羊奶粉步入了調整期，上半年來自牛奶粉與羊奶粉收入變幅為2.4%和-13.3%。

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

報告指，羊奶粉的毛利率下跌10.3個百分點至48.6%，且表現弱於牛奶粉，主因行業競爭激烈，促銷較多，但羊奶粉仍為公司的優勢產品，佳貝艾特市場份額逆勢擴張，達到27.2%，按年增加0.6個百分點。

【延伸閱讀】大行報告：港交所核心收入乏增長 維持減持評級 降目標價至251元，請按【見下頁

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海通國際指出，基於競爭激烈程度超預期，下調盈利預測，將2023至2025年純利預測由6億元、7.4億元和9.7億元，調低至4.4億元、5.9億元和7.5億元。參考可比公司估值，該行給予公司2024年預測市盈率估值為12倍，目標價下調至4.23港元，降幅為6.6%，維持「優於大市」評級。

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責任編輯：林衛

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