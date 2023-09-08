【券商點睇】半年業績創歷史新高 青島啤延續量價齊升趨勢

山證國際證券指出，青島啤酒（00168）上半年啤酒銷售實現量價齊升，銷量及平均售價按年增長約6.4%和5.3%。上半年中高端以上啤酒銷量按年增約19%，增速明顯快於同期總啤酒銷量增長，相關銷量佔比，也因此進一步提升至約39.3%，表明其高質量發展戰略在產品結構提升方面持續起到了積極的推動作用。

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其中，雖然公司第二季銷售費用佔收入比率，沒有延續第一季的下降趨勢，由2022年同期約8.1%小幅上升至8.3%，但公司持續加強人力成本管控，管理費用佔收入比率由2022年上半年約3.5%下降0.4個百分點至3.1%。因此，公司第二季經營利潤率和淨利潤率分別進一步改善至約24.3%和18.1%，均創下歷史季度最佳表現。

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山證國際表示，對青島啤酒未來財務數據的相關假設做出了修正，預期2023至2025年淨利潤的按年增幅分別為17.2%、11.8%及11%。根據現金流折現估值模型之測算，目標價至90.5元，對應2023至2025年預測市盈率約為25.8倍、23.1倍和20.8倍，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛