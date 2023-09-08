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【券商點睇】期待旺季落實提價 玖龍紙業盈利築底存變數

股樓投資 11:29 2023/09/08

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浙商證券發表報告指，國產紙價格持續下降，考慮其服務效率優勢，進口紙價格優勢已不明顯。當前玖龍紙業（02689）等龍頭紛紛發布提價函，考慮庫存、紙價和原材料價格底部，國產紙相比進口紙性價比顯現，且逐步進入旺季備貨階段，看好本輪提價落地，行業盈利有望上行。

【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

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【iM人物專訪】近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸

截至2022年底，玖紙乘行業困境期逆勢擴張，3年預計超千萬產能落地，加速行業格局集中，2023至2025財年預計將新增產能1,343萬噸，其中造紙擬擴產685萬噸。此外，公司將加大漿系紙拓展，豐富產品結構，原材料布局進入釋放期，2023至2025年木漿等核心原材料產能將釋放658萬噸，看好公司依托資源優勢鑄就長期優勢。

【延伸閱讀】券商點睇：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元，請按【見下頁

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該行表示，下半年進口紙衝擊和需求修復不及，預期致公司全年業績承壓，考慮當前需求環境仍處底部，下調公司2024至2025盈利預測，預計公司2023年淨虧損為24.1億元（人民幣，下同），2024至2025年淨利潤為29.8億元和41.5億元，若本輪提價落地，將驅動下半年盈利築底向上，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛

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目標價 買入 玖龍紙業（02689） 港股 中國

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