▲ 【中國市場】今年新興市場（中國除外）股票基金發行量創新高 策略師：排除中國是今年來最成功策略

中國市場近年持續疲軟，投資者面對低回報及憂慮投資中國市場風險升溫下，今年來面世的新興市場（中國除外）股票基金數目升至破紀錄高位。據彭博統計顯示，今年來有14隻新興市場（中國除外）股票基金推出，去年全年則為13隻，而最近推出相關基金的華爾街大行包括高盛資產管理、貝萊德及Lazard資產管理。

向投資者傳達中國不再是可靠投資目的地的訊號

Straits Investment基金經理Manish Bhargava表示，中國被排除在新興市場基金之外，等於是向投資者傳達中國不再是可靠投資目的地的訊號，雖然現在討論長期影響仍為時過早，但「這是一個重大進展，對投資者、企業及決策者都會有影響」。

受市場擔憂中國濟前景困擾，加上美國收緊對投資中國的限制，MSCI中國指數今年來累跌約6%，相反其他指數則升約12%。

MSCI指數公司於2017年就推出了新興市場（中國除外）指數，指數自推出以來上升37%，而MSCI涵蓋範圍最廣的全球新興市場指數則僅升6%。

I新興市場（中國除外）ETF的總資產規模大增

據彭博數據顯示，iShares安碩MSCI新興市場（中國除外）ETF的總資產規模已從2020年底的1.64億美元，大幅擴大至約52億美元。與此同時，iShares安碩MSCI中國ETF同期僅增長15%，達至約75億美元。

正當中國被排除在外的同時，印度及台灣MSCI新興市場指數的比重亦不斷上升，兩者合共權重已超越中國。BI策略師Kumar Gautam及Sufianti Sufianti指，將中國排除於新興市場投資組合之外，是今年來最成功的策略，而且吸引了大量投資者，但提醒這樣的投資組合或會失去很多多元化的投資機會。

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編輯：陳韻妍