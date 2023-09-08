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【華為手機】華為再突發預售全新折疊手機Mate X5、Mate 60 Pro+　續未標明芯片

Hot Talk 11:37 2023/09/08

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【華為手機】華為再突發預售全新折疊手機Mate X5、Mate 60 Pro+　續未標明芯片

華為回歸智能手機市場，繼未發布先開售Mate 60 Pro，華為於周五（8日）在旗下華為再預售兩款新手機—折疊屏手機Mate 5和設有「雙衛星通信」的Mate 60 Pro+，前者於9月24日前發貨，後者在10月9日前發貨。在發售前，華為同樣沒有事前宣傳兩款新手機。

點擊圖片放大

華為商城沒有在參數上，標明三款手機所用芯片規格。華為上午10：08預售兩款新手機，目前顯示Mate 60 Pro 缺貨。

華為介紹，華為Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息。華為Mate 60 Pro 亦有提供衛星通話功能。

外觀上，華為 Mate 60 Pro＋設有「宣白」、「硯黑」兩色，與Mate 60 Pro 最大分別為背面設有「丹青弧」弧型劃線，而Mate60 Pro 共有4色選擇。

華為三款高階手機主要規格

華為手機Mate 60 Pro+Mate 60 ProMate 5
操作系統鴻蒙4.0
屏幕大小6.82英吋6.82英吋外屏：6.4英吋
内屏：7.85英吋
屏幕解像度FHD+ 2720 × 1260像素FHD+ 2720 × 1260像素外屏：2504×1080
内屏：2496×2224
後置鏡頭4800萬像素超聚光攝像頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防抖）
4000萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）
4800萬像素超微距長焦攝像頭（F3.0光圈，OIS光學防抖）		5000萬像素超光變攝像頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防抖）
 1200萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）
4800萬像素超微距長焦攝像頭（F3.0光圈，OIS光學防抖）		5000萬像素超感知攝像頭（F1.8光圈）
1300萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）
1200萬像素潛望式長焦攝像頭（F3.4光圈，OIS光學防抖）
前置鏡頭1300萬像素超廣角攝像頭（F2.4光圈）
3D 深感攝像頭		內外屏前置單攝：800萬像素攝像頭
上市時間2023年9月已開售2023年9月
RAM＋ROM 16GB＋512GB/1TB12GB＋512GB16GB＋512GB

 

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