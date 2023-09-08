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【華為手機】華為再突發預售全新折疊手機Mate X5、Mate 60 Pro+ 續未標明芯片
Hot Talk 11:37 2023/09/08
華為回歸智能手機市場，繼未發布先開售Mate 60 Pro，華為於周五（8日）在旗下華為再預售兩款新手機—折疊屏手機Mate 5和設有「雙衛星通信」的Mate 60 Pro+，前者於9月24日前發貨，後者在10月9日前發貨。在發售前，華為同樣沒有事前宣傳兩款新手機。
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華為商城沒有在參數上，標明三款手機所用芯片規格。華為上午10：08預售兩款新手機，目前顯示Mate 60 Pro 缺貨。
華為介紹，華為Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息。華為Mate 60 Pro 亦有提供衛星通話功能。
外觀上，華為 Mate 60 Pro＋設有「宣白」、「硯黑」兩色，與Mate 60 Pro 最大分別為背面設有「丹青弧」弧型劃線，而Mate60 Pro 共有4色選擇。
華為三款高階手機主要規格
|華為手機
|Mate 60 Pro+
|Mate 60 Pro
|Mate 5
|操作系統
|鴻蒙4.0
|屏幕大小
|6.82英吋
|6.82英吋
|外屏：6.4英吋
内屏：7.85英吋
|屏幕解像度
|FHD+ 2720 × 1260像素
|FHD+ 2720 × 1260像素
|外屏：2504×1080
内屏：2496×2224
|後置鏡頭
|4800萬像素超聚光攝像頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防抖）
4000萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）
4800萬像素超微距長焦攝像頭（F3.0光圈，OIS光學防抖）
|5000萬像素超光變攝像頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防抖）
1200萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）
4800萬像素超微距長焦攝像頭（F3.0光圈，OIS光學防抖）
|5000萬像素超感知攝像頭（F1.8光圈）
1300萬像素超廣角攝像頭（F2.2光圈）
1200萬像素潛望式長焦攝像頭（F3.4光圈，OIS光學防抖）
|前置鏡頭
|1300萬像素超廣角攝像頭（F2.4光圈）
3D 深感攝像頭
|內外屏前置單攝：800萬像素攝像頭
|上市時間
|2023年9月
|已開售
|2023年9月
|RAM＋ROM
|16GB＋512GB/1TB
|12GB＋512GB
|16GB＋512GB
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