▲ 【華為手機】華為再突發預售全新折疊手機Mate X5、Mate 60 Pro+ 續未標明芯片

華為回歸智能手機市場，繼未發布先開售Mate 60 Pro，華為於周五（8日）在旗下華為再預售兩款新手機—折疊屏手機Mate 5和設有「雙衛星通信」的Mate 60 Pro+，前者於9月24日前發貨，後者在10月9日前發貨。在發售前，華為同樣沒有事前宣傳兩款新手機。

▼ 點擊圖片放大

華為商城沒有在參數上，標明三款手機所用芯片規格。華為上午10：08預售兩款新手機，目前顯示Mate 60 Pro 缺貨。

華為介紹，華為Mate 60 Pro+主要賣點為「全球首款搭載雙星衛星通信手機」，支持天通衛星電話及雙向北斗衛星消息。華為Mate 60 Pro 亦有提供衛星通話功能。

外觀上，華為 Mate 60 Pro＋設有「宣白」、「硯黑」兩色，與Mate 60 Pro 最大分別為背面設有「丹青弧」弧型劃線，而Mate60 Pro 共有4色選擇。

華為三款高階手機主要規格