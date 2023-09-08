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【俄烏戰爭】馬斯克曾下令關閉Starlink 阻烏攻克里米亞

環球政治 10:47 2023/09/08

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美國富豪馬斯克（Elon Musk）在最新出版的自傳中透露，曾下令關閉衛星網絡服務Starlink，阻礙烏克蘭攻擊克里米亞半島。烏國官員狠批，馬斯克決定導致大量烏克蘭平民死亡。

【俄烏戰爭】布林肯訪烏首供貧鈾彈 美增逾78億軍援 【下一頁】

美國媒體節錄即將在下周二（12日）出版的馬斯克自傳部分內容，指他曾秘密下令關閉鄰近克里米亞半島的Starlink服務，擔憂烏軍的無人機攻擊可能引發俄國動用核武反擊，促成「迷你珍珠港」（mini-Pearl Harbor）。

據悉，馬斯克曾與一名俄國高官對話，導致前者恐懼一旦克里米亞被襲將引發核戰。烏軍被指曾懇求重啟Starlink服務不果，最終烏軍無人機斷聯後，在岸邊「安全著陸」。

自傳中亦提及，馬斯克曾自問「我為何捲入今次戰爭」，坦言自己有意或無意間成為美方官員無法忽視的權力中間人。他稱自己曾與華府國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）及美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）商討關閉Starlink服務。

【東盟峰會】齊集中美俄代表 維多多籲強國緩緊張 【下一頁】

馬斯克書中稱Starlink原意不是用在戰爭中，服務只希望讓民眾可以收看串流平台Netflex﹑為返學連接網絡及其他和平用途。

烏克蘭總統顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）周四（7日）在社交平台發文，指透過關閉Starlink服務不允許烏軍摧毀部分俄軍，馬斯克行為反而讓原來是攻擊目標的俄國艦隊有力發射導彈，攻擊烏克蘭城市，使烏國平民及兒童死亡。

波多利亞克斥責馬斯克的決定是自大及無知，批評為何總有人迫切地為戰爭罪犯辯護，他們要如何才知道自己的行為十分罪惡及正鼓勵「魔鬼」繼續行動。

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責任編輯：吳漢培

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