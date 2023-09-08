▲ 【沽空機構】中概股狙擊手Grizzly Research：拼多多是瀕臨破產欺詐公司 海外版TEMU屬設計巧妙間諜軟件

曾狙擊蔚來 （09866） （美：NIO）及中通快遞 （02057） （美：ZTO）、高途在線（美：GOTU）等美國上市中概股的沽空機構灰熊研究Grizzly Research再出手，撰寫報告轟急速冒起的內地電商拼多多（美：PDD）是「一間瀕臨破產的欺詐公司」，旗下海外網購App TEMU 則是「巧妙隱藏的間諜軟件」，稱其對美國國家利益構成緊急安全威脅。

拼多多美股收跌4.9元，收報96.61元。

灰熊：懷疑TEMU或出售客戶數據以維持業務

灰熊研究Grizzly Research報告首先指出，拼多多跨境電商App TEMU 具有惡意軟件或間諜軟件的全部特徵，包括具有隱藏功能，允許在用戶不知情的情況下洩露了其廣泛的數據，強烈懷疑 TEMU 已經或打算非法出售從西方客戶竊取的數據，以維持其注定失敗的商業模式。

報告提到，以Wish.com為例，這種商業模式根本無法持續盈利，估計TEMU 每張訂單造成30美元損失，其廣告支出和運輸成本（從中國發貨1至2週內，加急運送到美國）是天文數字，形容拼多多TEMU 出現猖獗的用戶操縱、類似連鎖信（Chain-letter-like）的親和力騙局來推動註冊，以及總體而言，最激進和最可疑的技術來操縱大量人安裝TEMU。

欠缺首席財務官 中國業務正逐漸落後

灰熊研究又稱，拼多多的財務狀況是出了名的不可靠，稱其會計類似於「黑匣子」，披露變得越來越不透明，儘管拼多多是一家市值約1350億美元的公司，但自2018年以來一直沒有首席財務官，「關鍵的財務職位就像旋轉門一樣」，公司似乎沒有可信性。

灰熊研究又稱，拼多多少報了其員工人數，誇大了財務報告中的盈利能力，又稱，拼多多曾捲入重大刷單醜聞，並涉嫌洗錢70億元人民幣的非法賭博流量，重要的運營指標表明，拼多多的中國業務正在迅速下滑，同時在與阿里巴巴 （09988） （美：BABA）和京東 （09618） （美：JD）等的激烈競爭中落敗，拼多多6月份日均用戶（DAU）按年下降超過 20%。

拼多多大量股份流向不明

報告又質疑拼多多結構，「是一家為內部人士而非股東利益而運營的企業」，灰熊研究提到，拼多多建立自家支付平台，然而類以此前支付寶劇本，管理層拆開了整個支付業務予自己，「我們相信管理層私下保留了該業務中最有吸引力的部分」。

報告表示，拼多多大量股份下落不明，此前有報道，拼多多價值數十億美元的股票失踪，據說部分流向了慈善機構及風險投資人，認為這種缺乏透明度屬另一個危險信號。

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責任編輯：李哲毅