▲ 【分析】大摩：中國正解決「3D」經濟挑戰 中資股要反彈需要看到甚麼？

中港股市載浮載沉，摩根士丹利指，中資企業盈利已連續8季遜預期，預期未來盈利預測將會再下調，而年底前出現盈利見底的可能性正在下降，即使宏觀經濟數據改善，但要投資者信心恢復，中央需要推出政策，不僅要令經濟短期企穩，亦需要解決長期結構性問題。

需求端相關的政策持續推出

大摩稱，中國正在解決「3D」經濟挑戰，即債務（debt）、人口結構（demographics）及通縮（deflation），目前看到需求端相關的政策持續推出，而且工業活動亦有初步復甦的跡象，一線城市二套房的房地產貸款亦見放寬。

不過，大摩稱，除非政策展現出更大的效果，更加清晰，而且更具持續性，否則難以看到中資股明顯反彈。

南向港股通連續6周出淨流入

大摩表示，A股市場的投資者情緒不及上周樂觀，截至9月6日止一周，北向滬深股通錄得資金淨流出2.7億美元，令8月份成為互聯互通實施以來最大流出金額的月份，期內流出120億美元。不過，9月以來，滬深股通資金流向已回復正數，令今年來淨流入達223億美元。

南向港股通方面，連續6周出現資金淨流入，總值30億美元，當中9月至今淨流入約26億美元。

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編輯：陳韻妍