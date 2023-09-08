【華為Mate手機】華為新手機陸續有來　Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5

▲ 圖中兩款華為新機，新摺機Mate X5（左起）、Mate 60 Pro+暫時未有現貨，用戶可到店以1,000人民幣預訂。今（8日）早大約10時正，華為深圳專門店已有接近30人排隊訂購。

華為Mate 60 Pro熱潮持續，今早華為將開售Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5。記者今早大約10時正親身到深圳其中一間華為專門店，已見專門店開始有接近30人排隊訂購。

【華為Mate 60】實名銷售免爭議 傳香港水貨炒價近萬

據店員表示，Mate 60 Pro、Mate 60 Pro+、新摺機Mate X5，三機款暫時未有現貨，用戶可到店以1,000人民幣預訂，各機款每人只限預訂一部（以香港身份證登記也可）。惟專門店店員亦表示，目前未知何時到貨，需等待官方通知，以及能否成功預訂。

深圳專門店現場情況（持續更新）：

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接近中午人龍（11:49更新）：

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網上商城：料一個月內發貨

此外，據華為網上商城顯示，Mate 60 Pro+的預訂在今早10時左右開放預訂，預計在一個月內發貨。然而，新機開售不到10分鐘，已顯示兩個顏色「暫時缺貨」。

同步於網上開售的Mate X5，設有五款配色（幻影紫、青山黛、羽砂黑、羽砂白、羽砂金），亦同樣在開售後數分鐘宣告售罄。

Mate 60 Pro+支援衛星通話

Mate 60 Pro+提供16GB+512GB，以及16GB+1TB兩個版本，支援天通衛星電話及雙向北斗衛星消息，為全球首款搭載雙星衛星通訊的手機。

Mate 60 Pro+採用6.82吋屏幕，支援1-120Hz自適應刷新率。相機方面，後置4,800萬像素超聚光主攝、4,000萬像素超廣角鏡頭、4,800萬像素超微距長焦鏡頭。

電池容量為5,000mAh，支援88W有線快充、50W無線快充和20W無線反向充電。

未有CPU及支援網絡制式詳細

Mate X5屬於橫向內摺型手機，外屏幕為6.4吋，內屏幕為7.85吋。惟兩款新機在官網上的規格欄目之中，均沒有顯示使用的CPU或其支援的網絡制式，僅Mate X5標明支援4G視像通話。

記者：梁巧恩