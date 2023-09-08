【新股透視】騰訊紅杉入股 途虎養車迎向巨大汽車售後服務市場機遇

根據港交所資料顯示，中國領先的線上線下一體化汽車服務平台之一途虎養車已於8月底通過上市聆訊，市場預期公司即將啟動國際路演和香港公開發售。另根據灼識諮詢報告顯示，截至2022年12月31日，就門店數量計，途虎養車是中國最大的汽車服務供應商。在IPO前，公司已吸引了一眾明星投資者包括騰訊、紅杉中國等知名企業及機構。如此強勁的股东背景，實為近期新股罕見，值得加倍關注。



中國汽車服務供應商聚集的最大車主社區 打造汽車服務生態系統



途虎養車成立於2011年。原是一個純粹的線上汽車產品零售平台，為客戶提供多種價格透明的正品汽車產品。經過逾十年的發展，公司已逐步建立起一個由門店和技師組成的線下網絡，提供高品質和標準化的店內服務，同時直接與汽車零配件供應商合作，通過強大的供應鏈和覆蓋全國的物流網絡，高效提供價格實惠的正品產品，形成一個包括車主、供應商、服務門店和其他參與者在內的汽車服務生態系統。

途虎養車的平台服務在中國銷售的大多數乘用車車型，滿足從輪胎和底盤零部件更換到汽車保養、維修、汽車美容等全方位的汽車服務需求。在用戶端，截至2023年3月31日，公司旗艦應用程序「途虎養車」和線上界面擁有超過1億名註冊用戶，而平均月活躍用戶則達到1,020萬名。截至2023年3月31日止最近十二個月，擁有1,710萬名交易用戶，較截至2022年同期的1,550萬名增加9.9%；在供應商端，截至2023年3月31日，公司已與逾3,000家供應商建立合作關係；而在服務門店方面，截至2023年6月30日，途虎的門店網絡包括161家自營店、4,968家加盟途虎工廠店及20,013家合作門店，覆蓋全國大部分地級市。憑藉線上線下一體化能力，公司能夠提供覆蓋整個汽車服務價值鏈的廣泛服務，包括面向車主的服務以及為改善供應商及門店整體效率而定制的行業解決方案和平台服務。

在往績期內，途虎養車的業務保持良好發展勢頭，業績亦表現出良好的抗逆靭性，在收入和毛利率端均保持穩健增長。收入端從2019年的70億元人民幣(下同)大幅提升至2022年的115億元，2023年上半年收入繼續增長，由截至2022年6月30日止六個月的55億元增加19.3%至2023年同期的65億元。毛利率亦穩步擴大，從2019年的7.4%顯著提升至2023年上半年的24.2%。截至2023年6月30日止六個月，途虎養車實現經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)2.14億元。基於公司業務基礎穩健、行業增長空間濶，以及有利政策支持，未來前景亮麗可期。



中國汽車服務市場穩步增長 抗週期能力強



眾所周知，中國汽車行業的發展得到中央和地方政府的大力支持。中國已連續超過10年蟬聯全球新車銷量第一。根據灼識諮詢報告，截至2022年12月31日，中國乘用車保有量已達約2.74億輛，預期到2027年更將進一步達到3.74億輛，預計中國新車實銷售及售後服務市場均具有巨大增長潛力。

其中就汽車售後服務市場而言，據行業報告顯示，按2022年GMV計，中國汽車服務市場(包含汽車維修及保養、汽車清潔及汽車美容以及汽車配件)規模已達約1.24萬億元，並預計將以9.0%的複合年增長率增長至2027年的1.93萬億元。除不斷增長的保有量外，車齡問題也是驅動上述增長的主要原因之一。一般而言，老舊的車輛需要較多的汽車服務，尤其是維修及保養服務。2022年，中國乘用車的平均車齡為6.2年，到2027年預計將達到8.0年，而同年美國及歐盟成員國的平均車齡分別為12.5年及12.6年，這表明中國乘用車的車齡有進一步增長的空間。基於車齡達6年的車輛將需要更多汽車服務計，不斷增長的中國乘用車保有量和平均車齡意味著汽車服務的需求自去年已開始踏入黃金爆發期。

目前，中國的汽車服務市場仍然高度分散，但隨著市場對大型汽車服務提供商的價格透明度及服務認可度進一步提升，行業整合速度將有望加快。途虎養車創新性地將技術解決方案、供應鏈和線上線下一體化模式融入其數字化管理中，不但可有效提升供應鏈及服務鏈的管理效率，為車主解決多年來的痛點，提供豐富且真實的產品供應、標準化服務從而建立廣泛的品牌認可度，在市場中不斷加厚護城河；亦可通過規模效應的提升，加強盈利能力，構築更亮麗的前景。

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