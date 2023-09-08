▲ 【內房危機】官媒:「房住不炒」的大前提沒有變 籲購房者「不可被促銷、搶購等聲音綁架」

內房問題未解決，正當建議放寬限購、限售等內房限制性措施的聲音言猶在耳之際，內地另一官媒《經濟日報》卻發表題為「不要誤讀『房貸利率降低』 『房住不炒』的大前提沒有變」的文章，重申各地要堅持「房住不炒」定位，並因地制宜、實施好差別化住房信貸政策，更好滿足剛性、改善性住房需求，促進房地產市場平穩健康發展。

「房貸利率降低」三大重點

文章指出「房貸利率降低」的三大重點：第一，本次房貸利率降低，主要針對二套房，改善性住房需求被進一步釋放，「房住不炒」的大前提沒有變。第三，是全國政策下限降低，不是所有城市的房貸利率「一刀切」降至全國政策下限，各城市根據自身市場供求關係，在全國劃定政策下限的基礎上加基點或不加，確定該城市的政策下限。

第三，對一線熱點城市的影響有限，儘管房地產市場供求關係已發生重大變化，但「房住不炒」的定位沒有變，目前，各一線熱點城市的首套房、二套房利率尚未大幅下降。以北京地區為例，首套房、二套房利率仍為「5年期以上LPR+55個基點」、「5年期以上LPR+105個基點」，即利率為4.75%、5.25%。

對於首套房利率調降，文章稱，新利率不是直接降至當前的首套房利率下限，而是不低於原貸款發放時所在城市的首套房利率下限，目前北京、上海、深圳均已發布了該城市不同時期的首套房利率下限。其次，「認房不認貸」政策落地後，部分二套房貸款能夠轉認為首套房貸款，利率由此下降，多家銀行已表示支持該操作，自9月25日起，借款人可向放款銀行提出申請。

不過，文章最後勸喻購房者「不可被促銷、搶購等聲音綁架」，陷入恐慌情緒，做出非理性決策。

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