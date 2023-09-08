▲ 【手機大戰】美國商務部：正調查華為Mate 60 Pro使用的芯片

華為最新旗艦手機「Mate 60 Pro」推出後備受歡迎，上周多地門店出現排隊盛況，而外電此前委托研究公司拆解新機，證實「Mate 60 Pro」搭載7納米製程、由中芯國際 （00981） 代工的麒麟9000S新芯片。美國商務部聲明中表示，美國正設法獲取有關拆解專家在華為最新「Mate 60 Pro」手機當中發現的7納米芯片更多的信息。

聲明表示，正不斷努力根據動態威脅環境評估，並在在適當時間更新其管制措施，將毫不猶豫地採取適當行動，保護美國國家安全。聲明又表示，出口管制只是工具之一。

美國眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）日前指，中芯或違反美國對華為制裁，並試圖獲取美國的知識產權。

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責任編輯：梁浩碩