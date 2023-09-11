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【開市追揸沽】北水續流入港股怎走？中美角力蘋果發布會有憧憬？（歡迎觀眾問股）

股市 08:43 2023/09/11

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港股上周五黑雨停市，上周股市連跌3日，恒指上周四收市跌247點，報18,202點，北水淨連續13日錄得淨流入。另一方面，人民幣上周五收報7.3439，跌穿2022年低位，見滙改以來最低，對港股有何影響？蘋果（AAPL.US）將於香港時間周三凌晨舉行新機發布會，惟近日電子產品市場聚焦討論華為在美國制裁下，新機科技仍取得突破。另一方面，有傳内地禁止公務員用iPhone，拖累蘋果股價連跌兩日，周四本港手機設備股亦要捱沽，中美角力下會否繼續拖累蘋果概念股？蘋果發布會仍值得憧憬嗎？泰豐東方資本基金經理朱晉民（朱sir）今早9時於《開市追揸沽》陪你開市。有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼

欄名 : 開市追揸沽

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