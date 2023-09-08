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【港股ADR】ADR指數跌逾220點　阿里美股低港3%（不斷更新）

股市 23:17 2023/09/08

分享：

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港股ADR指數跌逾220點，中概股指數再跌0.9%，外電報道阿里巴巴（09988）暫時擱置盒馬IPO，對年底前港股氣氛，勢蒙上陰影，科技股ADR普遍下跌，阿里美股、美團ADR低港3%。

ADR折算港元較港收市價變幅
美團ADR121.59-2.7%
騰訊ADR314.91-2.1%
滙豐ADR57.86+1.0%
阿里巴巴美股88.04-3.0%

黑色暴雨警告+極端情況、全日暫停交易 恒指黑期跌約200點

香港交易所宣布，由於黑色暴雨警告仍然持續及香港政府宣布極端情況生效，今天（星期五）的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。所有證券結算及交收服務今天亦暫停。滬深股通今天亦暫停。

黑雨加香港大水浸最新情況，請看【下一頁】

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+3

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析：

【破紀錄黑雨│分析】港股9月遇十號風＋黑雨　港交所失去多少收入？

【分析】大摩：中國正解決「3D」經濟挑戰　中資股要反彈需要看到甚麼？

即市走勢︰

【23：00】港股ADR指數跌逾220點

【22：33】【阿里巴巴9988】阿里巴巴傳暫時擱置盒馬IPO　因估值恐不及預期　美股低港3%

【15：50】恒指黑期最新跌204點，報17969點。

【14：09】恒指黑期跌約165點，報18008點。

【14：03】【互聯網數據】Sensor Tower：8月共40中國手遊商打入全球百大收入榜　合計吸金20.7億美元

【13：20】【黃大仙水浸】領展：黃大仙中心北館地庫料數天才能營業　若商戶索償會轉介至保險公司跟進

【11：27】【中國市場】今年新興市場（中國除外）股票基金發行量創新高　策略師：排除中國是今年來最成功策略

【11：24】【GOGOX】快狗打車控股股東實物分派持股　涉2.6億股

【10：57】港府宣布極端情況至少維持至下午六時。根據港交所相關安排，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將會全日暫停交易。

【10：40】【新股IPO】內地化妝和護膚品牌伽藍據報擬最早明年來港上市　集資最多39億

【09：58】【內房危機】官媒：「房住不炒」的大前提沒有變　籲購房者「不可被促銷、搶購等聲音綁架」

【09：55】恒指黑期跌約185點，報17987點。

【07：45】港股ADR收報18012點，跌200點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報57.79元，較港收市價高0.49元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報316.38元，較港收市價低5.22元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.14元，較港收市價低2.66元或2.9%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】最新公布的首領失業救濟金人數再度低於預期，反映經濟基本面未有預期的差，刺激美債息挑戰4.3厘關，美滙指數升穿105水平。道指升57點或0.2%， 報34500點； 納指跌123點或0.89%， 報13748點；標指跌14點或0.3%， 報4451點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌174點　阿里美股低港3%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩

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