【港股市況】黑色暴雨警告+極端情況生效　早上交易時段取消（不斷更新）

香港交易所宣布，由於黑色暴雨警告仍然持續及香港政府宣布極端情況生效，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場之早上交易時段已取消。

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倘黑色暴雨警告及極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券（包括滬深股通）及衍生產品市場的主要產品將於下午恢復交易，並會在取消黑色暴雨警告及極端情況警告至少兩小時後的整點或30分開始交易。

倘黑色暴雨警告／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券（包括滬深股通）及衍生產品市場將會全日暫停交易。

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即市走勢︰

【09：58】【內房危機】官媒：「房住不炒」的大前提沒有變 籲購房者「不可被促銷、搶購等聲音綁架」

【09：55】恒指黑期跌約185點，報17987點。

【07：45】港股ADR收報18012點，跌200點或1.1%。滙豐 （00005） ADR折合報57.79元，較港收市價高0.49元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報316.38元，較港收市價低5.22元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報88.14元，較港收市價低2.66元或2.9%。

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【07：30】最新公布的首領失業救濟金人數再度低於預期，反映經濟基本面未有預期的差，刺激美債息挑戰4.3厘關，美滙指數升穿105水平。道指升57點或0.2%， 報34500點； 納指跌123點或0.89%， 報13748點；標指跌14點或0.3%， 報4451點。

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責任編輯：梁浩碩