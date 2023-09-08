【香港大水浸】港府：僱主應參考8號波返工安排　港股交易或受影響　九巴、城巴停駛　港鐵觀塘綫受阻（不斷更新）

政府宣布，由於受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，以及公共交通嚴重受阻的極端情況，所有日校今日將會停課。另外，政府呼籲僱主應參考8號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

極端情況會至少維持至中午。政府會繼續密切審視最新天氣、道路及公共交通服務情況，並適時宣布極端情況結束的時間。請市民留意最新消息。

根據港交所「颱風、極端情況及黑色暴雨期間的安排」，市場預期上午休市。

香港持續大雨，多處地方出現水浸，天文台維持黑色暴雨警告，暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。天文台指，受一道低壓槽影響，今明兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴。

九巴宣布，受暴雨及多處道路嚴重水浸影響，九巴及龍運日間巴士路線暫停服務，直至另行通知。城巴亦指，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，城巴日間巴士服務維持暫停，直至另行公佈。城巴會視乎天氣及道路情況，適時作出恢復巴士服務的評估。

港鐵宣布，由於黃大仙站路段受水浸影響，觀塘綫列車服務受阻，觀塘綫服務更改，石硤尾站 往返 彩虹站 暫停服務；黃埔站 往返 石硤尾站 每6分鐘一班；彩虹站 往返

調景嶺站 每12分鐘一班。由於受天氣情況影響，港鐵暫時未能提供免費接駁巴士服務。

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【03：00】香港天文台發出黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。香港深夜公布，深圳有關當局通知，深圳水庫在零時零分排洪，部分新界地區可能出現水浸情況。

九巴宣布，受暴雨引致各區道路嚴重水浸所影響，為保障行車安全，九巴及龍運所有深宵及通宵路線即時起暫停服務，直至另行通知。

城巴宣布，受惡劣天氣影響，為保障顧客及車長安全，城巴決定所有通宵巴士服務暫停，直至另行公佈。城巴呼籲顧客週五早上出行前，預早留意城巴app的最新資訊，尤其是有關石澳、赤柱、大潭、黃竹坑及將軍澳一帶巴士服務的最新安排。

行政長官李家超表示，十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況。紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。

政府將密切評估最新天氣、道路及公共交通服務的情況，並在早上6時前公布周五是否須停工停課，以保障市民安全。

天文台表示，預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在上午1時35分左右，香港航海學校錄得每小時約70公里的強陣風。

本港多處道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，柴灣環翠邨附近迴旋處成水浸重災區，有小巴及的士死火未能駕駛離開，地面凹陷，而銅鑼灣百德新街等也水位及膝。有讀者提供相片，顯示黃大仙翠竹街及穎竹街附近山坡湧落大量雨水，鋪滿馬路。

觀塘綫來往黃埔站至觀塘站的列車服務暫停，現場所見，樂富站、黃大仙站內湧入大量雨水。

黃大仙有山坡湧落大量雨水鋪滿馬路

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柴灣環翠邨附近迴旋處成重災區

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銅鑼灣百德新街等水位及膝

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天文台稱，晚上雨勢頗大，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而新界北區及港島東更錄得超過150毫米雨量，預料該低壓槽會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

天文台建議市民應留在安全地方暫避，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

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編輯：李哲毅