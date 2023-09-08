【香港大水浸】天文台發出黑色暴雨　柴灣、銅鑼灣多處水浸及膝　觀塘綫黃埔站至觀塘站暫停（不斷更新）

▲ 柴灣成水浸重災區，甚至地面凹陷

香港天文台發出黑色暴雨警告信號現時為，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。香港深夜公布，深圳有關當局通知，深圳水庫在零時零分排洪，部分新界地區可能出現水浸情況。

本港多處道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，柴灣環翠邨附近迴旋處成水浸重災區，有小巴及的士死火未能駕駛離開，地面凹陷，而銅鑼灣百德新街等也水位及膝。觀塘綫來往黃埔站至觀塘站的列車服務暫停，現場所見，樂富站、黃大仙站內湧入大量雨水。

柴灣環翠邨附近迴旋處成重災區

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銅鑼灣百德新街等水位及膝

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天文台稱，晚上雨勢頗大，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而新界北區及港島東更錄得超過150毫米雨量，預料該低壓槽會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。

天文台建議市民應留在安全地方暫避，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

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編輯：李哲毅