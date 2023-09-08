【破紀錄黑雨】天文台改發黃雨　港府：極端情況維持至午夜12時　港鐵僅觀塘綫服務受影響（不斷更新）

▲ 破紀錄黑雨襲港

香港周四（7日）晚上起多區大暴雨，天文台同晚11時05分發出黑雨暴雨警告後，延續至今晨，黑雨持續時間已超越1999年8月颱風森姆時的5小時47分紀錄。天文台於下午3時40分，發出黃色暴雨警告信號取代黑色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

港府宣布，受到海葵殘餘相關低壓槽帶來的暴雨影響，本港出現廣泛地區水浸，公共交通嚴重受阻，山泥傾瀉風險極高，極端情況至少維持至午夜12時。

所有日校今日將會停課。另外，政府呼籲僱主應參考8號風球下的工作安排，優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，採納情理兼備及具彈性的工作安排。

銀行公會指，銀行開門營業前已發出黑色暴雨警告信號，直至中午12時仍生效，銀行將全日不會營業。

港交所宣布，因黑色暴雨警告仍生效，證券及衍生品市場（包括滬深港通）全日交易取消。

最新公共服務安排（13：30）：

主要情況 實際安排 港股 全日停市 黑雨警告持續，全日取消交易 金銀業貿易場 港金公開喊價巿場停巿 港金公開喊價巿場全日停市。

倫敦金銀電子交易平台維持正常服務。 港鐵 觀塘綫服務受影響 觀塘綫： 黃大仙站路段受水浸影響

- 黃埔站 - 石硤尾站：每6分鐘一班

- 石硤尾站 - 彩虹站：暫停服務

- 彩虹站 - 調景嶺站：每12分鐘一班 東鐵綫： 九龍塘站路段受水浸影響的修復工作已完成

- 金鐘站 - 羅湖站：每10分鐘一班

- 金鐘站 - 落馬洲站：每20分鐘一班 將軍澳綫、南港島綫、迪士尼綫、東涌綫及機場快綫已回復平日非繁忙時間正常班次。荃灣綫、港島綫、屯馬綫候車時間比平時多約1至3分鐘。 行走新界西北及大埔區的港鐵接駁巴士於下午1時恢復服務 九巴 上午9時起有限度恢復 約70條路線提供有限度服務；為方便往返機場及北大嶼山的乘客，龍運有15條路線提供有限度服務，包括A31、A33X、A34、A37、A41、A43、E32A、E33、E36A、E37、S1、S64、S64X，而A36、E31（往荃灣方向）則改道行駛。 其餘日間路線仍然暫停服務，直至另行通知 路線查詢：https：//www.kmb.hk/typhoonPage.html 城巴 有限度恢復 陸續恢復部分日間路線及城巴機場快綫有限度服務，包括恢復部分西隧過海巴士服務 中西區：10，12，12A，23，A11

東區：2A（只來往耀東邨至鰂魚涌祐民街），2X， 27， 81 （ 只來往興華頓至天合站），82X（不經樂軒台），788（經金鐘）

南區：4， 37A， 37B， 40， 40M， 70， 72， 75， 90， 90B， 91， 97， 98

北大嶼山：S1， S52， B5

屯門/天水圍：B3X， 50M， 952， 962X， 967， 969

九龍區：22R， A21， A22 新渡輪 有限度服務 內線北角—紅磡—九龍城的渡輪

黑色暴雨警告生效 早上交易時段延遲開市【下一頁】

天文台創近130年有紀錄以來單一小時雨量

香港持續大雨，多處地方出現水浸，天文台維持黑色暴雨警告，暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。天文台指，受一道低壓槽影響，今明兩日廣東沿岸有驟雨及雷暴。

天文台指出，本港周四晚上6時至午夜12時，大部分地區錄得超過 70毫米雨量，而九龍、新界東北及港島更錄得超過200毫米雨量。天文台總部昨晚11時至午夜12時錄得一小時雨量為158.1毫米，是自1884年有記錄以來的最高紀錄。

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黃大仙有山坡湧落大量雨水鋪滿馬路

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柴灣環翠邨附近迴旋處成重災區

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銅鑼灣百德新街等水位及膝

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行政長官李家超表示，十分關注全港多個地區出現嚴重水浸的情況。紀律部隊正處理緊急求助個案，多個政府部門，包括渠務署、路政署、民政事務署及相關部門正全力採取應對行動，並前往受影響地區處理各種情況。請市民因應實際情況盡量留在安全地方，留意最新天氣消息及政府發放的資訊。

本港多處道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，柴灣環翠邨附近迴旋處成水浸重災區，有小巴及的士死火未能駕駛離開，地面凹陷，而銅鑼灣百德新街等也水位及膝。有讀者提供相片，顯示黃大仙翠竹街及穎竹街附近山坡湧落大量雨水，鋪滿馬路。

樂富站、黃大仙站內湧入大量雨水

觀塘綫來往黃埔站至觀塘站的列車服務暫停，現場所見，樂富站、黃大仙站內湧入大量雨水。

天文台稱，晚上雨勢頗大，大部分地區錄得超過70毫米雨量，而新界北區及港島東更錄得超過150毫米雨量，預料該低壓槽會在今明兩日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。天文台建議市民應留在安全地方暫避，受大雨影響，會有山洪暴發，並且河道已經氾濫或可能會氾濫，市民應遠離河道。河道附近的居民應密切留意天氣情況，如住所可能出現水浸，應考慮撤離。

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編輯：李哲毅