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【著數優惠】東港城、上水廣場等新地12大商場齊撐夜經濟 9.18起加推晚上8點後8倍積分賞 

理財智慧 18:17 2023/09/06

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政府將公布籌辦連串夜間活動，搞活夜經濟。多個商場也齊推活動撐夜經濟。為積極響應政府推動夜經濟，鼓勵夜間消費，新地十二大商場（東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、life@KCC及joy@KCC）聯手打造「月夜月JETSO」夜消閒推廣活動，當中首推優惠值爆燈的「夜消閒」8倍積分賞，額外送出多達3,200萬會員積分，也有高達8小時泊車優惠、100%晚市堂食賞，以及啤酒節、實力唱將Busking等活動及表演。

【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

新地十二大商場「月夜月JETSO」夜消閒 5大優惠攻略︰

1.「夜消閒」8倍積分賞 - 送多達3,200萬會員積分！
⦁    逢星期一至四晚上8時後，在參與商場內的零售商戶以單一消費滿HK$500以上，即可獲得８倍The Point積分（例子：消費HK$500便可獲4,000會員積分）；
⦁    逢星期五至日及公眾假期晚上8時後，在參與商場內的零售商戶以單一消費滿HK$800以上，即可獲得8倍The Point積分（例子：消費HK$800便可獲6,400會員積分）！
 

【迪士尼100周年】迪士尼「創夢家」銅像今年10月在樂園登場 幻想工程師齊分享精心打造過程，詳見【下一頁

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2.晚間消費獎賞 – 最高100%回贈！
⦁    多個商場推出晚間消費獎賞，以現金券及禮品作招徠；當中北角匯的回贈率高達100%，以助商戶促進晚間時段消費!

3.夜間泊車特別優惠 – 最多送達8張1小時免費泊車券！
⦁    多個商場更推出晚上8時後消費，即享額外免費泊車優惠；當中life@KCC更大派多達8張一小時泊車券，只要消費滿指定金額即送，最適合一家大細晚間出遊!
 

【Wealth封面故事】: 獨家專訪陸東: 近40年來最悲觀 港股有波幅無升幅 港樓全年跌凸，詳見【下一頁

陸東獨家專訪30分鐘足本播放:詳見【下一頁

4.聯合商戶推出夜間消費優惠 – 集結逾850個商戶優惠！
⦁    12大商場更成功邀得逾850個商戶推出晚間消費優惠；當中更有優惠低至1折，亦有晚市美食買一送一、半價用餐、免費禮品等。

5.推出精彩晚間活動及表演 – 月夜月精彩！
⦁    多個商場更於9月下旬至10月期間，推出不同晚間表演及活動，例如PopWalk天晉滙的「動漫 ‧ 月夜祭」及「德國啤酒節」、上水廣場的「童」玩夜遊園 及 「秋夜好Sing 音」表演、東港城的「All night long melodies @ East Point City」Busking表演及其中庭展銷「一田秋嚐月滿中秋食品節」加入美點佳釀試食試飲環節等，為大家提供晚間消閒好去處。
 

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示︰「新地十二大商場積極配合政府推動夜經濟，與商戶聯手提供誘因，延長顧客在場內逗留時間，並吸引他們於短時間內再次到訪商場。除了在晚上推出表演節目外，更希望令顧客有更進一步的消費體驗，故加推額外積分獎賞與泊車優惠等，以倍化計劃帶來的提振作用。另外，新地十二大商場亦特意將活動橫跨中秋、國慶及萬聖節等重點消費節日，並適時調整推廣內容，冀能與各界一同帶旺商場的人流，刺激夜間消費，預料帶動晚市人流按年升兩成，達致商場、商戶、顧客三方共贏！」
 

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責任編輯：陳詠妍

 

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