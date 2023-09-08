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【華為Mate 60】實名銷售免爭議　傳香港水貨炒價近萬

科技 08:30 2023/09/08

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華為8月尾突然開售最新的Mate 60 Pro，引來熱議，亦被視作華為突破美國技術圍堵，新的麒麟9000S芯片令不少華為粉絲興奮。

【黑客入侵】數碼港遭黑客入侵　已報警處理及關閉受影響電腦設備

【AI狂潮】ChatGPT有新模型？　OpenAI首場開發者大會　11月初舉辦

記者親身到深圳其中一間華為專門店，店內已沒有Mate 60 Pro現貨，人龍亦不再，皆因華為實行實名制預訂，每人限購一部，當然小朋友也計算在內。不過，店內有銷售其他智能手機、電腦及穿戴裝置，Mate 60 Pro的櫃檯前仍然比較熱鬧。

點擊圖片放大

記者以顧客身份向店內服務人員查詢，服務員表示，未能確定預訂後所需等待的時間，坦言雅川青色的Mate 60 Pro最為搶手。事實上，雅川青、白沙銀色的手感較為絲滑，雅丹黑、南糯紫色的手感則較為有皮革的感覺。

網傳新手機陸續有來 

華為Mate 60 Pro的熱潮，亦吹到來香港。雖然官方暫沒有在香港開售，但水貨已經出現，其中較受歡迎的雅川青色，有傳炒價已高達近萬港元。更進一步的是，在Mate 60 Pro熱潮持續之際，網上又開始流傳，華為將開售Mate 60 Pro+ 及新摺機Mate X5，更有傳後者會搭載麒麟9100芯片。但真實性有多高，有待商榷。

記者：梁巧恩

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