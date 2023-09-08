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【旅業復甦】阿聯酋航空11月起增往返杜拜及香港直航 

商業 13:00 2023/09/08

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阿聯酋航空將由11月1日起，額外增設每日一班往返杜拜及香港的直航航班，全日將有3班航班，以滿足國際旅行需求，並加強香港與其環球客運網絡的連接。新設航班將採用波音777-300ER客機，提供往返杜拜與香港的直航服務，以滿足日益增加的航班需求。

【旅業復甦】Klook錄最佳業績較2019年增3倍　9周年送7000萬元獎賞

阿聯酋航空將加強往返杜拜及香港的航班服務至每周21班，包括每日兩班直飛杜拜的直航航班，及每日一班香港經曼谷往返杜拜的航班，為旅客提供更多選擇及靈活性，旅客可因應旅遊計劃，自行選擇合適的航班。

是次增設每日往返杜拜與香港的EK382/EK383航班，共設有三個艙等，提供頭等客艙、商務客艙及經濟客艙座位。乘客現可於emirates.com、阿聯酋航空應用程式，或經旅行社訂購機票。

EK382/383將按照以下時間表營運（以下均為當地時間）：

日期：2023年11月1日至2024年3月30日
航班編號：EK382（杜拜飛往香港）
出發時間：03:15
抵達時間：18:00

航班編號：EK383（香港飛往杜拜）
出發時間：14:30
抵達時間：23:05

阿聯酋航空現時的EK380/381直航航班以及經曼谷的EK384/385航班，均採用阿聯酋航空的旗艦A380客機。阿聯酋航空期望透過擴展於香港的服務，方便旅客從香港穿梭其他阿聯酋航空網絡內的熱門航點，包括英國、阿聯酋、土耳其及各個歐洲目的地。同時亦能滿足香港主要客源市場的需要，包括英國、阿聯酋、巴西、南非，以及德國、意大利、葡萄牙等歐洲國家。

【旅業復甦】澳洲航空運力回復近半　港人平均消費近4萬元

責任編輯：李智賢

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