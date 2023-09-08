【旅業復甦】澳洲航空運力回復近半　港人平均消費近4萬元

隨著航空運力逐漸回復，澳洲旅遊業亦正快速復甦。澳洲旅遊局東半球市場及國際航司業務執行總經理Andrew Hogg引述最新數據指，2023年上半年澳洲共接待逾7.6萬來自香港的旅客，平均全程消費7,926澳元（約39,798港元），合共消費6.28億澳元。目前香港及澳洲每星期有超過50班直航航班，航空運力已恢復至疫情前水平的五成，預計在年底將達到七成。

【旅業復甦】Klook錄最佳業績較2019年增3倍 9周年送7000萬元獎賞

在澳洲旅遊局的品牌宣傳活動上，Andrew Hogg表示澳洲旅遊業正快速復蘇，隨著愈來愈多航空公司恢復澳洲直航航班，全球多個國家的旅客都陸續回到澳洲。他引述中國旅遊研究院發布的2023年上半年出境旅遊報告數據，澳洲是中國遊客長線旅遊目的地的第二名，澳洲期待有更多中國遊客到來旅遊。

同時澳洲政府最新數據亦顯示，今年上半年澳洲已接待逾18萬中國遊客，單是6月就有3.7萬名中國遊客抵澳，遊客數量已恢復至疫情前同期水平的近半的46.27%。而來自香港的遊客亦在增加，2023年上半年澳洲共接待逾7.6萬香港旅客，平均全程消費7,926澳元（約39,798港元），合共消費6.28億澳元。

超過一半的52%旅客入境悉尼，其次是28%的墨爾本和10%的布里斯班。目前香港及澳洲每星期有超過50班直航航班，航空運力已恢復至疫情前水平的五成，預計在年底將達到七成。而中澳之間的航空運力亦已恢復至54%。Andrew Hogg指很多中港旅客都是到澳洲探親，也有不少是享受自然風光和探險探索。他希望旅客能更進一步延長逗留在澳洲的時間，欣賞澳洲壯麗的自然風光。

▲ 澳洲旅遊局東半球市場及國際航司業務執行總經理Andrew Hogg表示，目前香港及澳洲航空運力，已恢復至疫情前水平的五成，預計在年底將達到七成。

【大灣區商機】商經局局長訪問德國推廣大灣區商機和香港優勢

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。