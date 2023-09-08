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【清酒新世界@iM網欄】富久千代 酒造100周年(上)

名人薈萃 23:31 2023/09/08

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8月29日，我非常榮幸獲邀出席富久千代酒造在日本福岡舉行的100周年慶祝午宴，午宴中播放的短片分享了酒造的歷年經歷，同時細說了每一代社長的目標。午宴中設有致辭環節，現任社長即第三代飯盛直喜先生的致辭非常感人，後續到第四代飯盛日奈子小姐(即飯盛直喜先生的長女)致辭時，台下的出席者開始感動流淚，大家均知道這一百年對於酒造來說真的十分困難，而第四代飯盛日奈子小姐的目標是向世界出發，讓酒造更國際化！各位相信光嗎？當時台下出席者的眼睛發光發亮，仿佛看到了新一代帶來的希望！此外，酒造更邀請了一直支持及給予寶貴意見的特約店分享交流，他們與富久千代酒造一起共患難，見證了酒造的成長，最後就是開鏡儀式，大家從照片中看到很多熟悉的臉孔。

同場加映：【青姐話】真升？反彈？虛火？

青姐話
【青姐話】真升？反彈？虛火？

100周年真的不容易，富久千代酒造為隆重其事，特別就慶祝午宴釀製了四款酒，而且以不同的美食配搭清酒，不得不說真的好好喝！第一款是還未公開的「愛山 純米吟釀」，配搭醃製的博多三文魚和扇貝韃靼，然後享用由粟米和粟米果凍製成的純白冷湯，更加了些許夏季松露，令味道額外濃郁香甜；第二款是名為「A」的特別釀造，配搭玄海產的烤紅鯛魚和來自有明海海藻製的醬汁；第三款是名為「B」的清酒，配搭低溫烤九州黑毛和牛及柚子胡椒和白波爾圖醬配的時令蔬菜，據說富久千代酒造特別為這道主菜釀造這款清酒；甜品是以百香果、Manjari巧克力慕斯和鍋島酒粕製成的冰淇淋，乍看來以為沒有特別，其實酒造是首次釀造貴釀酒來配搭甜品！

富久千代酒造在午宴中公布了100周年的限定酒標，大家期待官方的公布吧，我不劇透了！午宴舉辦的酒店大堂外設有鍋島的酒桶和横幅，以便出席者拍照留下美好回憶，現場亦提供了酒造釀製的清酒給予客人享用，場面十分熱鬧！而我可能是唯一一個外籍人士出席100周年慶祝午宴，在場人士都十分歡迎，台下的就像一家人一樣非常和諧！在此我再次感激富久千代酒造的邀請，真的是非常難忘的一天，同時恭喜酒造100周年！

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同場加映：【溫股知新】政策加快推出  經濟仍需力谷

溫股知新
【溫股知新】政策加快推出 經濟仍需力谷


 

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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