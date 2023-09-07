【分析】富達：環球經濟前景憂慮增　那類股份有助提升投資回報？

全球經濟今年雖有所好轉，但各國央行緊縮政策的滯後效應正影響經濟增速。故富達國際股票基金經理Jochen Breuer指出，在市場充斥不確定性期間，會專注收益投資較低風險，並且提供吸引股息率的股票作投資策略，增強整體投資組合防守性，又指中國部分行業繼續展現韌性，部分企業估值吸引，或帶來具吸引力的風險回報。

中國部分行業繼續展現韌性

他指出，雖然宏觀環境對企業盈利有一定影響，但仍看到未來存在大量投資機遇。亞洲市場如印度及印尼的經濟持續穩健增長，具良好宏觀背景支持，而中國市場部分行業繼續展現韌性。目前中國市場部分企業估值被受注目，或可提供具吸引力的風險回報。

此外，Jochen Breuer認為從股息角度，亞洲市場提供吸引股息率和股息增長的選擇，投資者可透過著重股息收益提升總回報的投資策略，於股市中發掘資產負債表穩健、現金流穩定的優質企業，料此類股份盈利將恢復增長。當中，於金融業及資訊科技行業內慎選企業，有望獲得較理想的潛在回報。

亞洲投資級別債基本面穩定

另一方面，該行維持西方主要已發展市場將出現衰退的預測，預料歐洲及英國將於2023年底，而美國於2024年出現衰退。

該行固定收益基金經理廖婉菁表示，面對貨幣緊縮及經濟逆風帶來的不確定性，亞洲投資級別債基本面穩固及收益來源相對穩定，提供非常吸引的風險回報選擇。大部分亞洲經濟體正處於與歐美截然不同的貨幣政策週期，於利率見頂、外匯儲備充裕及通脹可控等因素支持下，經濟韌性相對較高。

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編輯：葉志偉