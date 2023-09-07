【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】盡享意瑞法壯麗景色 UTMB CCC 100公里越野跑分享（上）

UTMB系列比賽在剛剛星期日（9月3日）全部順利完成。在UTMB 171公里賽事，來自美國的Jim Walmsley以19小時37分完成，將上屆Kilian Jornet的19小時49分紀錄大幅推前，女子則由同樣來自美國的大熱門Courtney Dauwalter 以23小時29分連奪三屆冠軍。

▲ Jim Walmsley以破紀錄時間19小時37分完成UTMB比賽，技驚四座。

▲ Courtney Dauwalter雖未能刷新自己的UTMB紀錄，但已連續三屆蟬聯UTMB冠軍。

香港選手方面，張敏怡以29小時14分得到女子第17名，亦是一眾香港選手的「港一」，以及亞洲第3名衝線的女選手！至於100公里CCC比賽，「港一」為Peak Hunter教練Victor Tsang，他以16小時7分完成。

▲ 張敏怡以29小時14分完成UTMB賽事，在其目標時間內完成，亦成為一眾香港選手的第一名。

▲ 多位香港選手包括小弟與「港一」敏怡在終點合照。（圖片來源：The Peak Hunter facebook專頁）

小弟今次參加以起點Courmayeur、中途站Champex-Lac及終點Chamonix為名的CCC比賽，有逾6,100米攀升（UTMB則逾10,000米），共有超過2,200參賽者，最終1,650名完成賽事。比賽當日早上六時，就要坐大會車由法國的Chamonix 前往意大利Courmayeur，七時多到達，還有充足時間到附近cafe喝杯熱咖啡及麵包暖身，以及跑步熱身為比賽準備。

▲ 比賽前有大會職員為各選手檢查有否攜帶必須帶備的裝備，包括兩個頭燈、救生氈及防水長褲等。

▲ 今屆CCC比賽共有超過2,200人參加。

▲ 小弟在9時15分組別準備出發。

CCC比賽按比賽選手以往的比賽表現分三組時間出發，分別是上午9時、9時15分及9時30分。上文提過起步幾公里後上山路段狹窄，會有塞車情況，在9時15分出發的我一點也不敢怠慢，一起步就全速前進，因為希望能趕在下午1時45分「死線」前到達13公里的Checkpoint（CP），但要一口氣攀上1400米高山難度一點也不低。可能一起步使用較快的步速，所以到上山路段塞車情況也不算特別嚴重（略為塞車時也能為自己回一回氣），結果亦比自己預期早了不少到CP1。若果大家有一定跑山經驗，頭幾公里跑快一點，這段路也不用太擔心會被「剪帶」。

▲ CCC開頭上山路段略有塞車情況。

頭大半比賽路段上山落山大致平坦，當然沒有香港「特色」的樓梯路段，大部分平平的泥路斜坡落山亦很舒服，只是道路較窄，要保持自己平衡就大致可以了，更可在這些路段細心欣賞四周壯麗景色，身心舒暢。

▲ 比賽頭半落山路段平坦，甚為好跑。

頭幾個CP食物較為簡單，水果、餅乾、麵包及蛋糕等，中段開始會較豐富，包括熱湯、飯、意粉、芝士及香腸等。不少之前參加過UTMB或海外山賽的朋友提醒，比賽前的跑山練習除了要練攀升及距離，亦要練習及熟習到時比賽過程中的飲食，以決定自己帶上甚麼去參與比賽。例有朋友吃開能量啫喱，吃其他食物會出事，所以他全程UTMB甚至300公里的PTL都可以只吃能量啫喱，但當然未必人人能夠適應得來。

因此，到了CP未試過的食物及飲品最好可免則免，但亦要視乎情況作出適當補充。頭幾個CP我只敢吃蛋糕及生果（正如「港一」敏怡分享，CP法國蜜瓜最好吃，我覺得橙和西瓜亦很不錯），C字頭能量飲料全程沒有喝過（因為聽說很難入口），所以隨身帶備兩包寶礦力粉隨時沖來喝。

然而由於自己早段衝得太快，20公里左右開始已出現抽筋乏力的情況，除了喝抽筋水減少有關感覺，自己亦沒有太留意，幸得後來跑過我的香港選手提醒，並遞上能量棒給我，吃過後才發現自己因吃得不夠才出現這些狀況，在此表示感謝。了解自己的身體狀況實屬越野跑的重要一環，大家一定要注意這點，否則很易出事。在大約40公里左右的CP La Fouly開始有熱湯麵飯供應，吃過後精神百倍，為其後60公里路程增添不少能量及動力！

另外，一講到抽筋水，相信大家都會知道是哪一個牌子和有多難飲、但十分有效，迅速帶走抽筋痛楚或即將抽筋的情況，全馬或長途比賽必備。個人經驗分享是抽筋水有袋裝及樽裝，袋裝很易弄穿（小弟有幾包已因此報銷），只建議臨比賽前才買，但若在越野跑長途比賽使用，樽裝更划算，因為可以分開無數次使用，不用一口氣辛苦喝完，較袋裝一次過更有效，若途中有數次抽筋情況也能隨時「一樽救命」。

（待續）

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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