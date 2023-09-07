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【電子支付】俊盟國際：電子支付終端機漸現「換機潮」　料每年更換1至2萬部

股市 20:21 2023/09/07

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【電子支付】俊盟國際料每年1-2萬部電子支付終端機更換

從事電子支付提供解決方案的俊盟國際（EFT Solutions） （08062） 主席兼行政總裁勞俊傑表示，為了消費者及客戶在電子支付上的數據安全，俊盟國際會定期對出新支付終端機，並符合最新支付卡產業資料安全標準（PCI DSS），由5.0升至6.0版本。他指出，按公司佔有率超過6成推算，料逐步出現「換機潮」，即舊客每年約有1萬至2萬部終端機更換。

勞俊傑在傳媒午宴透露，公司已正式進軍蒙古市場，並向當地合作夥伴出售支援支付工具的硬件及技術，並已取得一定成績。另外，他又指，公司上月於馬來西亞成立一支8人的團隊，首階段主要支援其他地區業務，待日後業務運作成熟，不排除會開展新業務。若連同合約員工，俊盟現時有約70名職員，當中大部分為技術人員。

他特別提到，俊盟與科學園合作，於「開心香港」市集之中，向科學園提供「掌靜脈支付」的機具維護、技術方案服務。他補充，掌靜脈技術錯誤率極低，加上掌靜脈較難被偽造，增加支付安全性，相信未來有更多場景支援「掌靜脈支付」，惟坦言，這項技術在香港的普及性較内地低，需要較長時間。

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