美殺人犯用特技瞬間越獄 8秒不見人影（有片）

美國賓夕法尼亞州一間高度設防的監獄早前發生越獄事件，一名殺人犯用上特技，瞬間避開監察，並順利出逃。獄方事後承認，同類逃獄手法並非首次發生。

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34歲巴西裔殺人犯Danelo Cavalcante被指於上周四（8月31日），在早上趁獄警不注意，在籃球場一處門外，以4肢支撐左右牆壁的方法向上攀爬，成功從閉路電視畫面上消失。

據悉，Cavalcante隨後再爬過雙重鐵絲網，順利逃出位於位於切斯特縣（Chester）西部的高設防監獄。美國法警局懸紅1萬美元，呼籲知情人士提供資訊。

警方事後集中搜查監獄附近約3.2公里範圍的樹林，但仍未有發現。Cavalcante周一（4日）被發現出沒在Longwood公園後，警方周二（5日）擴大搜索範圍。

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獄長Howard Holland周三（6日）記者會上承認，一名30歲囚犯Igor Bolte早於今年5月19日時，以同一手法越獄成功。幸好事發後數分鐘，獄方在附近區域逮捕他，及後亦有加固鐵絲網。

Cavalcante因涉嫌於2021年4月殺害前女友Débora Brandao被捕，兩周前被判囚終身監禁。

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責任編輯：吳漢培